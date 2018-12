Klementinene er i hus. Lilla lys er på plass. Naboene har blåst opp en nisse, og overalt gjør tente lys de mørke desemberkveldene litt varmere.

I butikkene har små bokser med pepperkaker stått og fristet idet innkjøpene skal betales, og allerede begynner det å merkes på kontoen at vi er kommet til årets dyreste måned.

Det er flere uker siden julemarsipanen ropte til oss fra butikkhyllene og planlegging av julekalender og julekort tvang seg på.

Det har minnet om jul lenge allerede.

Carina Johansen

Derfor er det så deilige å se at hundrevis av godt kledde gauker, store og små, gamle og unge, tar turen til Langgata første søndag i advent.

De kommer selv om regnet truer og snøen mangler.

De skulle nok ha pakket inn noe til neste dags kalender. De skulle nok ha vasket et gulv eller hengt opp et fugleband, men de river seg løs og trasker til sentrum.

De kommer for å se ordfører Stanley Wirak tenne julegrana for åttende gang. Og de kommer for å høre julesanger fra barnemunn - selv om jula allerede har sneket seg på.

De kommer for å oppleve det magiske helt til slutt. Da holder de hverandre i hendene og lager store ringer rundt treet. Da renser de strupen og stemmer i.

Mange rekker aldri å gå rundt treet på julaften. Noen har ikke mange nok hender i hus, andre mangler sangstemmer gode nok eller strever litt med teksten.

Derfor er det så godt å gå i en stor ring og synge gamle sanger om igjen. Det er utrolig hvor mange vers man faktisk husker når man holder hender i Langgata.

