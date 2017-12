Rådmannen i Strand slutter

Denne uken har Strand-rådmann Jon Ola Syrstad informert ordføreren om at vil slutte i stillingen 31. mai neste år.

Før han ble rådmann i Strand var han landbruksdirektør i Rogaland fra 1993 til 2009. Han fyller 62 år 10. januar.

Han begrunner avgangen på følgende måte:

– Ved utgangen av mai 2018 har jeg vært rådmann i kommunen i 9 år. Det har vært en svært spennende og givende oppgave å være rådmann i en kommune i rivende utvikling, preget av godt samarbeid både internt i kommuneorganisasjonen og mellom administrasjonen og de politiske organene. Nå har kommunen behov for ny kraft og nye perspektiver gjennom en ny rådmann som kan videreutvikle kommunens arbeid og legge til rette for gode resultater i årene som kommer. Det er en fordel at rekrutteringsprosessen kan gjennomføres omtrent midt i kommunestyreperioden, sier Syrstad.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes vil starte arbeidet med å rekruttere ny rådmann allerede neste uke.

– Jeg er svært godt fornøyd med den jobben rådmannen har gjort i Strand Kommune. Det har vært et godt samarbeid mellom administrasjonen og politisk ledelse. Jeg skulle gjerne hatt han som rådmann noe lengre, men jeg har forståelse for at han til neste år vil prioritere annerledes, sier Heng Lauvsnes i en pressmelding.