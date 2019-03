Glemmer du setebeltet på buss, kan turen bli dyr

– At folk ikke bruker setebelte på bussen, er heldigvis et mye mindre problem i dag enn det var før. Vi har hatt en kontroll på fire busser nå og bare fire personer av 47 har blitt bøtelagt, sier Tor Helge Torgersen fra Statens vegvesen.

Færre blir tatt i kontrollen en ved tidligere kontroller. En slik beltesjekk gjennomfører vegvesenet to ganger i året.

– Personer er flinke til å ha på seg bilbelte i bilen, men ikke alle har fått den samme vanen i bussen. Det var jo ikke belter i alle bussene før, men i det siste har nye busser belter i, sier Torgersen

– Men er det ikke veldig lett for personer å bare ta på seg bilbelte når de ser dere komme under kontrollen?

– Ja, men det viser seg jo at enkelte ikke får det med seg likevel. Vi stopper bussen og opplyser alle om at det kommer beltekontroll. Så kommer det to stykker inn som går inn og ser om personer bruker beltet, sier Torgersen.

Jon Ingemundsen

Bruker du bybusser trenger du ikke bekymre deg om beltebruk. Etter EU-standarder er det fortsatt greit og fylle opp bussene, selv med ståplasser. Setebelter er ofte ikke tilgjengelige, selv om man skulle ønske det.

– Bybussene er beregnet for å kjøre mye saktere. Det gjøres et kompromiss mellom effektiv transport og utnyttelse av bussen. Alternative er å bare frakte halvparten så mange personer, sier Torgersen.