Nå kan sjøormen være i lykkelige omstendigheter

En liten unge er ønsket som ny bru i hovedporten inn fra Bryne.

Den vil bare bli 20 meter lang, men skal se ut som den store Midgardsormen.

Dette var et forferdelig sjøuhyre som i norrøn mytologi lå i ring rundt alle verdens hav, men 7. mai 2016 buktet det seg opp og la seg til midt i grensevatnet mellom Klepp og Time.

Nå kan det altså få et lite avkom, som en ny bru i samme form og med royal impregnert kledning som skal gråne med været og se ut, ja akkurat, som en sjøorm.

Pål Christensen

Pris: 3 millioner kroner. Neste tirsdag er saken i Time formannskap med positiv innstilling fra rådmann Trygve Apeland.

Derfor bygges ny bru

– Det viktigste er få en ny bru som kan ta brannbiler og ambulanser. Dagens bru er stengt for slike kjøretøy, påpeker rådmannen.

Fakta: Midgardsormen Hva: Var et fryktelig sjøuhyre i nordisk mytologi. Lå på bunnen av verdenshavet og i ring rundt alle land. I dag: Sjøormen er en 230 meter lang buktende bru mellom Klepp og Time. Pris: 17,8 millioner kroner. Åpnet 7. mai 2016. Avstander: Turen rundt vatnet er 16,6 km. Brua ligger 1 km fra første p-plass ved Klepp stasjon og 3,3 km fra Bryne (rådhuset). Fra Njåskogen tar det et kvarter å gå fra p-plassen. Bryneløypa , en rundtur fra byen via Njåskogen og 1900-krysset, er 9 km. Aktuell: En liten bru, bare 20 meter lang, med samme form, kan nå bli bygget på Bryne.

Det betyr at utrykningskjøretøy ikke kan ta seg inn i det viktigste turområdet for folk på Jæren. Før Midgardsormen kom, ble det anslått at området hadde rundt 600.000 besøk i året.

To millioner har passert brua

Pål Christensen

Bare ett telleapparat, det på den kommende brua ved Bryne, viser nå to millioner passeringer siden 2013, cirka 1000 hver dag.

Viktor Klippen

Og tiden er nå kommet for å realisere bruplaner som har ligget lenge i økonomiplanen, mener rådmannen.

Også penger både til en ny portal til Sandtangen og til en bru med sjøorm-form ligger i prosjektet. Det siste er inne etter ønske fra Brynes vel, den ideelle organisasjonen bak Midgardsormen.

Blar opp fra bru

– Vi ville at kommunen skulle bruke designelementene fra Midgardsormen for å få et helhetlig preg på området, og når det foreslås en slik bru, vil også vi bidra med penger, lover Olav Hetland, advokaten som leder Brynes vel.

Men det viktigste er at utrykningskjøretøy kan komme inn i Sandtangen og videre på turstien.

– Vi har levd farlig lenge nå. Det hadde blitt en katastrofe for den flotte skogen vår, hvis det ble en brann og brannbilene ikke kom seg inn, sier Olav Hetland.

Hvor mye Brynes vel vil bruke på den nye brua er ikke bestemt.

Prosjektet

Det blir ellers et omfattende prosjekt. Dagens bru må rives. Da ryker også de store portalene i stein, hvis de ikke kan flyttes lenger inn. Og planen er at brua skal lyses opp etter mal fra Bryne mølle. Den vil også få opplegg for å bære vann- og kloakkledninger, for et framtidig servicebygg eller noe annet som kan komme i det populære turområdet.

Men først må politikerne i Time, i en tid der det skal spares penger, gi grønt lys.

