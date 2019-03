Den siktede kvinnen ble framstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett klokken 13.00 fredag, og samtykket til fire ukers varetektsfengsling.

Bistandsadvokat Kristin Jensen sier at siktede har samtykket til fengsling med brev og besøksforbud.

– Hvordan har kvinnen som ble utsatt for knivangrepet det nå?

– Tilstanden hennes er etter forholdene bra, og hun takler det godt, men legger til at hun er utsatt for et massivt traume.

Kristian Jacobsen

– Hun er blitt utsatt for et livstruende angrep, som påvirker henne både fysisk og psykisk, sier Jensen.

Bistandsadvokaten sier at hun vil bli utstrevet fra Stavanger universitetssjukehus fredag eller i løpet av helgen. Hun blir ivaretatt av helsepersonell etter utskrivingen fra SUS.

Både siktede og fornærmede er avhørt av politiet. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva kvinnene har sagt i avhørene av etterforskningsmessige hensyn, sier Christine Kleppa, påtaleansvarlig jurist på saken, i en pressemelding fredag morgen.