Slått ned av mann i rosa badekåpe

Klokka 00.30 natt til fredag ble en 37 år gammel mann slått ned på torget i Stavanger. To gjerningsmenn stakk fra stedet. En av dem var ifølge operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt iført en rosa badekåpe.

LES OGSÅ: Dømt til 9 års fengsel for å ha voldtatt nabojenta

Politiet opplyser at de to kort tid etter ble observert i en bil. De to mistenkte klarte å kjøre fra politiet, men bilen ble funnet igjen ikke lenge etterpå.

Da bilen ble funnet, var den forlatt, men begge de to mistenkte ble pågrepet av politiet til fots.