Barnehage stenges fra høsten

Tusenfryd barnehage på Forus stenges fra 15.august.

Aftenbladet omtalte kommunens konklusjon om stenging i november i fjor.

Eier har klaget vedtaket om stenging inn for Fylkesmannen, som likevel velger å gå for kommunens konklusjon.

– Grundige vurderinger

«I sum er det Fylkesmannens vurdering at Stavanger kommune som tilsynsmyndighet har gjort grundige vurderinger over tid på bakgrunn av faglig kompetanse, riktig lovforståelse og kjennskap til sektoren. Fylkesmannen ser ikke grunnlag for at disse faglige vurderingene bør overprøves ut fra den omfattende dokumentasjon vi har mottatt,» heter det i Fylkesmannens vedtak.

Eier har imøtegått flere påstander barnehagemyndigheten kommer med i vedtaket om stenging. Fylkesmannen anser en del av disse som relevante.

Til Aftenbladet sa styrer i november at tilsynet hadde styrket barnehagen og at de jobbet med faglig utvikling.

– Varige utfordringer

Kommunen konkluderer i vedtak om stenging med at barnehagens syn på barn, læring, lek, medvirkning og danning fortsatt ikke er i tråd med barnehageloven. Dette legger Fylkesmannen til grunn. Videre understreker Fylkesmannen at det er «barnehagens varige utfordringer med å skape en pedagogisk forståelse som er oppdatert,» som ligger bak vedtaket om stenging og at det ikke handler om enkeltobservasjoner i tilsyn.

Fylkesmannen undersøkte måten Stavanger kommune førte tilsyn med den aktuelle barnehagen i fjor. De konkluderte blant annet med at barnehagens uttalerett og forutsigbarhet i saksgangen «ikke har vært ivaretatt fullt ut».

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

– Jeg er grunnleggende uenig i vedtaket. Vi har nå en advokat som ser på saken, og vurderer rettslige skritt, sier styrer Karin Erland.