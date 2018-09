Snap, quiz og Preikestolen da Aftenbladet feiret på Jørpeland

Innfallsporten til Preikestolen går gjennom Strand kommune og cirka 300.000 turister drar forbi. Hva får området egentlig igjen?

– Per i dag alt for lite. De komme for å se Preikestolen og reiser igjen. Det er en utfordring å holde de lenger. Vi må ha mer å tilby. Flere hoteller, flere opplevelser, mente Dag Soppeland, styremedlem i Stiftelsen Preikestolen og involvert i flere reiselivsprosjekter lokalt.

Han er ikke redd for at det kan bli for mange besøkende.

– Frankrike har 85 millioner turister, Norge har 5 millioner og Preikestolen 300.000. Det er klart vi har mye å gå på, sa Soppeland.

Hanne Sundbø har vært reiselivssjef i Ryfylke, driver galleri på fjellgården Hagalid og jobber i veiselskapet Fjordvegen.

– Når noen fra Kina kommer på kaien, har de reist langt og er på rundtur. Det er sjelden bare Norge som er reisemålet, vi er bare et stopp på en europeisk rundtur. Sannsynligheten for at de stopper igjen og bruker flere døgn i Ryfylke er ikke veldig stor, mente Sundbø.

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes viste til tall som forteller at turistene blir lengre, at det er økning i besøket i 2018 der Ryfylke kommer ekstra godt ut. Hun ble utfordet på hva kommunen har å tilby.

– For eksempel Topphøna og flykrasjet i Holtaheia, Jørpelandsholmen og Førlandsåsen. Vi har 100 fjellturer i kommunen vår og skal dyrke fram 40. Spørsmålet er hvordan vi selger de inn. Det jobber vi med, sa Lauvsnes, som også har Selemork og Krossvatnet i bakhånd.

Tidligere på dagen kjørte hun befaring gjennom Ryfast med en delegasjon partifeller fra Høyre.

– Jeg fikk prøve Ryfast. Det er kjapt, så vidt helling, og lyst og fint. Vi gleder oss utrolig til å få fastlandsforbindelse. Det vil bety enormt mye. Vi må bare gjøre oss ekstra lekre når vi får tunnelen, så folk har heller lyst til å bo her enn Ålgård.

Debattantene la vekt på at dagens ferjer er en barriere som forsvinner om et drøyt år, slik at turistene kan reise lengre og oppleve større deler av Ryfylke på kortere tid.

– Hvis befolkningsveksten blir like stor som på Rennesøy fikk etter 10 år, så kommer det 500 nye strandbuer hvert år. Da blir det god gang. Utfordringen på Rennesøy var at næringslivet flyttet til byen, så de ble en sovekommune. Det vil vi ikke skal skje her. Da blir vi en fattig kommune, sa Soppeland.

Arrangementet var en del Aftenbladets 125-års jubileum med egne tilstelninger både i Egersund, på Bryne, i Sandnes, på Jørpeland og i Stavanger. Sjefredaktør Lars Helle fortalte om Aftenbladet både før og nå.

– Vi kunne bare spist kake, delt ut pølser og gele, men på bursdagen vår er det viktig å komme ut til leserne våre. Det bør vi gjøre oftere, ikke bare hvert 125. år. Særlig i en digital verden hvor det trengs arenaer hvor vi møtes rent fysisk. Vi har de mest lojale leserne i hele landet, de som begynner slutter ikke.

Han tok publikum med tilbake til Aftenbladets start, som ble innledet med en av Rogalands største skandaler da soknepresten Lars Oftedal bekjente sine synder.

– Dette fallet ligger som en stor mystisk skandale, kanskje den største som har rammet distriktet, sa sjefredaktøren.

Så ga digitalredaktør Elin Stueland og tenåringene Mathilde Finsnes Molineaux og Nora Skilbrei en innføring i unges bruk av sosiale medium, i første rekke meldingstjeneste Snapchat. De sender meldinger til 100 venner i slengen.

– Er det mulig å sende Snapchat-melding til en venn 922 dager på rad?

– Ja, svarte Nora.

Hvor mange timer er du på snapchap daglig?

- 5 timer, svarte Mathilde.

Kvelden ble avsluttet med en quiz-duell, der et lag fra Tau seirende ut av Quiz-duell mot Jørpeland.

