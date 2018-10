Stavangerbudsjettet: Jostein får medisinene sine av en robot

– Jeg er nødt til å ta medisinene mine til rett tid hver dag. Det er jeg trygg på at jeg får nå, sier 71 år gamle Jostein Halvorsen.

Han bor i huset sitt på Hundvåg. Fra kjøkkenvinduet har han utsikt til sjøen og Lundsvågen. Her ute har han bodd hele livet.

Medisiner fra robot

Mens han tidligere fikk medisiner av hjemmesykepleier fra kommunen tre ganger om dagen, er mesteparten av den jobben erstattet av en medisindispenser, eller robot om du vil. Den står godt synlig plassert på kjøkkenet. Den gir ham tydelig beskjed når det er på tide å ta medisin.

Ved å trykke på roboten kommer en liten pose med ferdig doserte medisiner ut.

Jarle Aasland

– Det er fastlegen min som bestemmer hva slags medisin jeg skal ha. En maskin på apoteket legger opp i poser til en rull og hentet av hjemmesykepleier som setter den inn i roboten hjemme hos meg.

– Trives du med at hjemmesykepleien bare kommer hver 14. dag?

– Ja, det er bra. Det ble for mange folk for meg slik det var før. Hvis jeg er ute når jeg trenger medisinen, kan jeg ta ut posen på forhånd og ta den med meg. Det er ganske mange medisiner som det var ganske vanskelig å holde styr på før, sier han.

Skulle han glemme å ta medisinen, får han en telefon med beskjed om at han må ta den. Hvis han ikke skulle ta telefonen, kommer hjemmesykepleien på døra.

Sikrer mot feilmedisinering

Medisinroboten er ett av tiltakene Stavanger kommune skal være med og bidra til å effektivisere driften i årene som kommer. I dag er det 80 personer som har dem, og kommunen anslår at de vil gi innsparinger på 3,6 millioner kroner i 2019. Tiltaket har vært under utprøving på Hundvåg, men ble utvidet til å gjelde hele kommunen fra januar i år.

– Det er absolutt et vellykket tiltak. I tillegg til økonomiske gevinster, øker det pasientsikkerheten. I stedet for at hjemmesykepleier drar ut og gir medisinen, får pasienten nå medisinen til nøyaktige tidspunkter hver dag. For enkelte diagnoser er det kritisk. I tillegg reduserer roboten risikoen for menneskelige feil både hos hjemmesykepleier og pasient, sier Stine Johansen Haaland, programleder Leve hele livet i Stavanger kommune.

Leve hele livet betyr at Stavanger kommune har som mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

– Vi må gjøre en individuell vurdering av hvem som egner seg for dette. Det medfører eksempelvis å kunne gå fra fire til ett besøk av hjemmetjenesten i uka. Det gir en stor økonomisk gevinst, men innebærer ikke å ta vekk alle hjemmebesøk. Ved innføring av roboten hos en bruker, følges brukeren tett av hjemmesykepleien, sier hun.

Ikke alle pasientgrupper egner seg. Det gjelder for eksempel demente eller personer med rusproblemer.