Partitopp i Rogaland om Ap-krisen: - Helt forferdelig

Hans Kristian Amundsens sorti som sekretariatsleder for Arbeiderpartiet på Stortinget, etter en langvarig konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng, føyde seg søndag inn i rekken av problemsaker.

Partiet er rammet av varslingssaker, velgerflukt, oppsigelser, maktkamper, lekkasjer fra lukkede møter og konflikter mellom partikontoret på Youngstorget og partiadministrasjonen på Stortinget.

Mandag ble forsøksvis punktum og kolon satt på Gardermoen - uten Trond Giske til stede.

Partileder Jonas Gahr Støre slo fast at Giskes beslutning om å trekke seg som nestleder, var riktig og nødvendig. Samtidig mener Støre at håndteringen av saken i ettertid har vært rettferdig og etterrettelig.

– Jeg er trygg på at den vil tåle historiens lys, sa Støre.

Han ønsket å sette punktum for «solospill og egne agendaer (som) svekker oss alle».

– Dette landsstyremøtet markerer at det er tid for å slutte rekkene, sa Støre og fikk applaus.

– For tro meg, dere, vinne valg - det skal Arbeiderpartiet gjøre igjen, sa han.

Dør lukket enstemmig

Et enstemmig sentralstyre slo mandag fast at det ikke er naturlig at Giske møter i sentralstyret «ut denne valgperioden», altså fram til ny ledelse velges på landsmøtet våren 2019.

For mandag tydet ingenting på at det vil bli innkalt til et ekstraordinært landsmøte før den tid.

– Jeg tror det er veldig riktig for partiet, svarer 1. nestleder Ragnhild Bjerkvik i Rogaland Ap på spørsmål om sentralstyrets Giske-beslutning.

– For å gå videre, er det viktig å nullstille seg, jeg tror også det er viktig for Trond å nullstille seg, sier landsstyremedlemmet.

Hun gir sin fulle støtte til Ap-ledelsen for håndteringen av varslingssakene mot Trond Giske. Bjerkvik mener i likhet med Støre at Ap vil klare seg fint med én nestleder og tror Hadia Tajik står trygt som en påle.

– Det er uproblematisk, og fra Rogaland har Hadia full støtte, sier hun.

– Vil det være ødeleggende med et ekstraordinært landsmøtet?

– Ja, jeg tror det vil være veldig uheldig. Det vil gi mye uro og bidra til at vi ikke får lagt ting bak oss, sier hun.

– Helt forferdelig

Bjerkvik mener fryktelig triste ting er rullet opp i metoo-sakene i Ap og andre partier, men kaller likevel prosessen riktig og viktig.

– Frykter du dette får langsiktige følger for partiet med tanke på oppslutning?

– Det er klart at det frykter man jo alltid, men nå virker det som om dette ligger fordelt på de ulike partiene, men det er klart at politikken og politiske partier kan dette få langsiktige konsekvenser for. Jeg håper ikke det skjer, for jeg håper det gode i politikken er det som vinner fram.

– Som representant fra et fylkesparti, hvordan er det å se på at Youngstorget nærmest er i åpen krig med stortingssekretariatet?

– Det er helt forferdelig. Det har vært ille å ha tilhørt et parti som har hatt så mye bråk, så mye sjau og så mye mediefokus, og ikke fått konsentrere seg om politikk i det hele tatt. Det har vært tøft, sier hun.

Forstår reaksjonen til Bjerkvik

Partisekretær Kjersti Stenseng, som ikke vil kommentere Amundsens avgang, sier til Aftenbladet at hun «forstår det veldig godt» at Bjerkvik har opplevd stridighetene på denne måten:

– Det er tøft å stå midt i det, og så tror jeg at det er veldig tøft å sitte litt på utsiden i partiet, enten du sitter i et kommuneparti, er ordfører, fylkespartileder, og se på diskusjonen som har pågått i mediene, såkalte interne konflikter og lekkasjer – det forstår jeg veldig godt, og det skal jeg gjøre mitt for å bidra til at partiet ikke skal bruke energi og tid på.

– Har dere funnet riktig oppskrift og ledertrio for å samle partiet nå og skape fred og ro?

– Det er hvert fall den ledertrioen som har fått tillit fra landsmøtet og som skal gjøre jobben videre nå, fram mot et nytt landsmøte i 2019. Og det er både jeg, Hadia og Jonas innstilt på å gjøre, sier hun.

Nestleder Tajik var ordknapp etter sentralstyremøtet:

– Er grunnlaget nå lagt for å legge all strid i Arbeiderpartiet dødt med beslutningen til sentralstyret?

– Dette har vært en krevende tid. Nå skal det snart settes et ekstraordinært landsstyremøte. Jeg har tro på at dette vil bli et godt møte.

– Og de som måtte være redde for din posisjon som nestleder?

– Jeg tror jeg bare begrenser meg til å si det jeg nettopp har sagt, svarer hun Aftenbladet.

Fylkesleder Stanley Wirak i Rogaland Ap var henrykt etter Støres tale:

– Jeg har sjelden vært så glad for å høre et så klart budskap, sier han.

– Nå har vi hatt en ledelse som har kjørt gjennom og fått oss gjennom dette. Nå har vi en bevegelse som ser framover. Nå har vi hatt samling i bunn, og nå ser vi framover, sier han.