Nye data-studieplasser til UiS

Regjeringen tildeler i dag 500 nye studieplasser til IKT-utdanning. Samtidig fordeler regjeringen 50 nye rekrutteringsstillinger, hvor nær halvparten er øremerket IKT.

– Regjeringen satser på kompetanse og sikkerhet i IKT, og øremerker derfor studieplasser og rekrutteringsstillinger til dette. Jeg er glad for at vi sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre får på plass 500 nye studieplasser og 50 nye rekrutteringsstillinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en melding. Isakensen besøkte Uis i dag, fredag.

De 500 studieplassene kommer med føring fra regjeringen om at utdanningsinstitusjonene særlig skal prioritere IKT-sikkerhet.

– Flere aktører har pekt på at vi må sikre sterk kompetanse innen IKT-sikkerhet, og spesielt kryptologi. Derfor oppfordrer vi utdanningsinstitusjonene til å bruke denne tildelingen for å styrke disse fagområdene, sier Røe Isaksen.

De 500 studieplassene for 2018 kommer i tillegg til 750 studieplasser til IKT-utdanninger som ble tildelt i 2017. Når alle studieplassene er fullt utbygget vil det utgjøre 5 000 studieplasser totalt.

Rekrutteringsstillinger

Regjeringen har også vedtatt 50 nye rekrutteringsstillinger. Av disse 50 er 22 øremerket IKT med vekt på IKT-sikkerhet, inkludert kryptologi. I tillegg er ni stipendiatstillinger øremerket ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

30 studieplasser til UiS

det var tverrpolitisk enighet om tildelimgen av studieplasser til universitetene. Rogalandspolitikerne jubler:

– På møte med UiS rett etter valget hadde de en liste med ønsker. På kort tid er flere innfridd, det har vært noen gode måneder for UiS. Vi fikk i budsjettforliket til utredning om klinisk medisin slik de ba om, for 2 dager siden den nye helsekommisjonen og nå flere IKT-stillinger, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen.

– Den digitale og teknologiske utviklingen går fort, og vi er avhengig av god IKT-kompetanse på alle samfunnsområder. Vi trenger ikke bare kompetansen til å bruke, men også til å utvikle. Høyre, FrP, KrF og Venstre fører sammen en politikk som gir Norge og vår region et bedre utgangspunkt i en stadig tøffere global konkurranse, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø

– IKT kompetanse er fremtidens løsninger. En kompetanse som blir viktig i sentrale samfunnsoppgaver. KrF er glad for at dette ble en del av budsjettforliket og at at UIS også får del i denne fordelingen. Dette er viktig og riktig for også å bygge UIS for fremtiden, sier Olaug Bollestad

– Teknologikompetanse er avgjørende for et Norge i omstilling og for Venstre er det svært gledelig at vi får på plass disse studieplassene. Satsingen på IKT må fortsette i årene som kommer, ikke minst i vår region hvor vi både har omstillingsbehov og den viljen som trengs for å ruste oss for nye oppgaver og muligheter i fremtiden, sier Iselin Nybø.