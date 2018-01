Ingen pågrepet - håper overvåkingsvideoer skal avsløre voldtekstmannen

AALBORG: Klokka 18.00 konkluderte vaktsjef Poul Badsberg i Aalborg-politiet at det ligger an til en omfattende etterforskning.

Omfattende

Han sier politiet mandag vil gå gjennom flere overkåingsvideoer . Han kaller arbeidet omfattende og tidkrevende, men håper at filmene skal bringe saken til oppklaring. Han håper også vitner vil melde seg.

– Hun har fortalt at hun har møtt en fyr i Jomfru Ane gade, en gate med utesteder og restauranter her i Aalborg. Hun har lett etter et sted å lade sin mobiltelefon, og har fått kontakt med en mann som hun oppfattet at kunne hjelpe, fortalte Henrik Beck, politikommisjonær i Nordjyllands politi til Fædrelandsvennen søndag formiddag.

Ifølge Beck er den 19 år gamle kvinnen fra et sted i Lister i Vest-Agder. Hendelsen ble meldt til politiet i Nordjylland klokken 02.55 natt til 1. januar.

Det var avisen Nordjyske som først meldte om voldtekten.

Sporhunder på plass

– De to har endt opp ved Aalborgs havnefront. Der har hun, ifølge hennes egen forklaring, blitt voldtatt av en ung mann som har sagt han er fra Syria, forteller Beck.

Klokken 12.55 opplyser han at 19-åringens kjæreste kom til åstedet like etter den anmeldte voldtekten.

– Han kom før ambulansen kom til stedet, sier Beck. Han vet ikke hvordan tilstanden til kvinnen er.

Mistenkte beskrives som omkring 22 år, 180 cm høy, slank og med sort, velpleiet fullskjegg samt sort hår. Han var iført sort jakke og sorte bukser.

Kvinnen ble ifølge NTB funnet delvis avkledd ved havnen. Politiet i Nordjylland har satt i gang en omfattende etterforskning etter hendelsen.

– Vi har tilkalt spesielt dyktige politihunder fra andre steder i landet som leter etter spor på havnefronten. Jomfru Ane gade er også videoovervåket. Ingen kan komme inn eller ut av gaten uten å bli filmet. Så vi har en hel del video vi skal se i saken, sier Beck.

JAN PEDERSEN

Mange folk i byen

19-åringen er undersøkt på Aalborg Universitetshospital. Ifølge Nordjydske har en rettsmedisiner funnet spor som bekrefter hennes forklaring om voldtekten. Det var ikke ikke foretatt noen arrestasjoner i saken mandag ettermiddag.

– Vi skal også intervjue en hel del vitner. Det har ikke vært vitner til selve voldtekten, men siden det var nyttårsaften var det selvsagt en svært mange mennesker i byen, påpeker Beck.

– Vi har ikke noen konkrete mistenkte i saken, men regner med at videoopptak vil vise at han går sammen med kvinnen, og at vi ut fra det kan finne ut hvem dette er, sier Beck.

Søndag kveld opplyste politiet at kvinne er fri til å reise hjem - og at hun antakelig reiser hjem nokså raskt.