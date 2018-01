Funksjonshemmede barn mister svømmeundervisning

Andre juledag skrev Aftenbladet at dusjene til svømmehallen ved Madlamark er stengt inntil videre.

Grunnen er funn av bakterien legionella.

– Dusjene vil fortsatt være stengt inntil videre. Vi må ta nye prøver for å følge med på utviklingen av nye bakterier. Kommunen kommer til å foreta en gjennomgang av hele dusjanlegget for å undersøke hvor eventuelle kilder befinner seg og om det er noe teknisk som bør endres, sier Tord Haaland, helsesjef i Stavanger kommune.

Fredrik Refvem

Prøvene som er tatt viser, ifølge Haaland, en type legionella som teoretisk kan gi sykdom.

– Stenging skjedde etter at rutinemessig prøvetakinger av legionella viste stigende tall, men elevene har ikke vært utsatt for helsefare. Stavanger kommune har rutiner for å ta legionella-prøver i felles- og badeanlegg, sier helsesjefen.

Bakteriefunnet medfører blant annet at svømmeundervisningen ved Madlamark og Madlavoll skoler innstilles inntil videre.

– Våre elever i fjerde og sjuende klasse har gym i stedet. Den største konsekvensen er for Stolt-elevene våre. Dette er elever med store og sammensatte hjelpebehov. Stengingen vil gå ut over deres daglige undervisning, sier Margrethe Hjardeng, rektor ved Madlamark skole.

Til sammen dreier det seg om 43 elever der flere av dem er avhengig av ukentlig trening i oppvarmet basseng.

– Det er komplisert å finne alternativer for disse, derfor er det veldig synd hvis det drøyer å finne løsninger slik at svømmehallen kan åpnes igjen, sier Hardeng.

Om to-tre år skal garderobene renoveres, men Hardeng håper inderlig at svømmehallen kan åpnes og være i drift inntil det skjer.

Slik spres legionella

Det er langt fra først gang svømmehaller i Stavanger stenges etter legionellafunn. Boblebad, kjøletårn, dusjer, luftkondisjoneringsanlegg og innendørsfontener kan spre legionellasmitte. Det gjelder også dusjer i private hjem.

Bakteriene smitter ved at små vanndråper som er infisert med legionellabakterier pustes ned i lungene og kan føre til alvorlig lungebetennelse.

Legionella vokser og formerer seg lettest i 20-50 graders stillestående vann, og bakterien formerer seg best inne i belegget som oppstår på innsiden av rør.

Dusjanlegg i skoler og idrettshaller som har stått ubrukt, bør rengjøres og desinfiseres før de tas i bruk igjen.

Viktige legionellaforebyggende tiltak er å:

Unngå vanntemperaturer mellom 20 og 50 °C

Sørge for god sirkulasjon i ledninger

Legge til rette for effektiv rengjøring og desinfeksjon.

