Enighet om gang- og sykkelsti mellom Ryfast og Jørpeland

– Vi ser det som realistisk å få startet utbygging av gang- og sykkelsti på strekningen Solbakk-Grønevoll i perioden 2018–2023, uttaler Irene Lauvsnes, ordfører i Strand kommune.

Kommunen har forhandlet med Statens vegvesen, med Fylkesmannen i Rogaland som megler.

Bakgrunnen: Statens vegvesen ønsker å justere litt på sine Ryfast-planer på Solbakk. Her kommer det blant annet en trafikkterminal med 100 parkeringsplasser og seks oppstillingsplasser for buss. Når vegvesenet først skal endre planen, så Strand kommune mulighet for å snike inn ny gang– og sykkelvei mellom Ryfast og Jørpeland som et såkalt rekkefølgekrav.

Problemet er at gang- og sykkelvei helt til Jørpeland er kostnadsregnet til 100 millioner kroner. Statens vegvesen nektet derfor i første omgang å ta tiltaket inn i Ryfast-prosjektet, fordi dette ikke ligger inne i den kostnads- og styringsramme som Stortinget har vedtatt.

Rogaland fylkeskommune har stilt 50 millioner kroner til rådighet under forutsetning av at veivesenet bidrar med det samme beløp. Så møttes partene til forhandlinger.

Forhandlingene startet i sist uke og veivesenet foreslo et kompromiss: Gang- og sykkelsti bare på den farligste strekningen Solbakk-Grønevoll. Derfra til Jørpeland er det et smalt fortau.

Onsdag 24. januar fortsatte runde to av forhandlingene. Konklusjonen er at Strand kommune tar innsigelsen knyttet til rekkefølgekravet til følge. Forutsetningen er at Statens vegvesen undersøker muligheten for å bidra med 20 millioner kroner for å bygge gang- og sykkelveg mellom Solbakk og Grønevoll. Rogaland fylkeskommune bidrar med inntil 40 millioner. Dermed vil denne utbyggingen være finansiert. Formelt trekkes innsigelsen på kommende kommunestyremøte 21. februar.

Trinn to

Dernest vil Rogaland fylkeskommune og Strand kommune arbeide videre med å få avklart om resterende del av gang- og sykkelveien fram til Jørpeland kan finansieres som en del av Ryfast-prosjektet.

– Det har vært tøffe forhandlinger, sier ordfører Irene Lauvsnes etter at meglingsmøtet varte fra klokka 9.30 til 12.30 onsdag.

Hun mener det nå er realistisk å komme raskt i gang med utbygging av gang- og sykkelsti på strekningen den farligste strekningen.

Tor Inge Jøssang

– I tillegg fikk vi en slags forpliktelse til å jobbe med resten av strekningen, fordi dagens smale fortau på strekningen Grønevoll-Jørpeland oppmuntrer ikke til sykling. Vi ser det som sannsynlig at arbeidet starter i denne handlingsplanperioden for Nasjonal transportplan, altså 2018–2023, sier Lauvsnes.

– Vi er optimistiske og tror at det ikke er lenge til arbeidet blir satt i gang. Det er et mål at vi skal ha en skikkelig gang- og sykkelvei på hele strekningen. Og vi er enige med Rogaland fylkeskommune om å jobbe videre med den siste biten. Både vi og fylkeskommunen mener at dette burde vært en del av Ryfast-prosjektet i utgangspunktet, sier Lauvsnes, supplert av kommunalsjef Jan Leland.

Ikke ping-pong

Arne Bergsvåg (Sp), som leder Samferdselsutvalget i fylkeskommunen, var med på forhandlingene.

- Når det blir bygd 4-felts motorvei til Solbakk, så vil trafikken til Jørpeland øke betydelig. I utgangspunktet mener vi at dette er en riksvei hvor det lenge har vært behov for gang- og sykkelvei. Dette prosjektet skulle vært med i handlingsprogrammet for riksveier. Så sier Statens vegvesen at strekningen etter hvert vil bli nedgradert til fylkesvei. For oss er det viktigere å få til en løsning for brukerne enn å drive en form for ping-pong mellom fylket og veivesenet. Derfor tar vi brorparten av regningen, sier Bergsvåg.

Første etappe er kostnadsregnet til 60 millioner kroner. Av dette tar fylkeskommunen 40 millioner. Siden dette ikke er i tråd med fylkestingets vedtak, må saken klareres politisk. Den tas opp i kommende møte i fylkesutvalget.

– Dette vil sikre en sammenhengende sykkelvei fra Jørpeland til Ryfast og Tau, selv om det smale fortauet Jørpeland-Grønevoll ikke er fullgodt.

Neste etappe blir nettopp Grønevoll-Jørpeland. Det er kommet nye kostnadsoverslag, som tyder på at denne stubben blir noe dyrere enn tidligere anslått.

– Fylkeskommunen og Strand kommune vil se om den resterende delen kan gå inn som en del av Ryfast-prosjektet, sier Bergsvåg og viser til Finnfast, hvor Finnøy i etterkant fikk gjennomslag for gang- og sykkelvei til Judaberg.