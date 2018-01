25 millioner i ferske forskningsmidler til UiS-professor

Tildelingen i 2018 er andre del av Toppforsk. Det første, i 2016, fordelte 1 milliard kroner. Andre del skal fordele en halv milliard kroner.

24 forskningsmiljøer får tildeling i Toppforsk 2, ett av dem i Stavanger (UiS) innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

– Med denne tildelingen har det i løpet av to år blitt investert halvannen milliard kroner for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Regjeringen satser langsiktig på å bygge opp verdensledende fagmiljøer her i landet, og dette er en av prioriteringene i vår langtidsplan for forskning. Derfor la vi inn en vekst til FRIPRO i Statsbudsjettet for 2018 for å få til dette. Jeg ser fram til å se resultatene av Fellesløftet om noen år, sier forskningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

FRIPRO Toppforsk skal bidra til at gode forskere og sterke forskningmiljøer kan utvikle seg til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt.

Aase får 25 millioner kroner over 4–5 år. Prosjektet hennes ønsker å reformere dagens forskning om kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene ved å skape et nytt og omfattende rammeverk for modellering av helsepersonells evne til å forutse, overvåke, svare på og lære av feil.

