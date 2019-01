Alle må ut av løa til Arvid Mæland, men Klepp vil ikke dra ut og sjekke andre gårder som står uten dyr

– Nå reiser jeg ikke rundt og ser i tunet til folk. Men jeg kjenner til flere driftsbygninger som står tomme etter at jordene rundt er solgt, sier Arild Børge Skjæveland (Sp).

Han leder utvalget som mandag ettermiddag enstemmig avviste den mye omtalte klagen fra Arvid Mæland.

Dette er saken:

Jærens egen cowboy må umiddelbart avslutte all utleie fra hans egen driftsbygning på Hauge i Klepp. Det betyr at to Mc klubber, deriblant en støtteklubb til Hells Angels, og en mekkeklubb, mister sine lokaler. Et av lokalene har vært utleid i 16 år.

Fulgte innstillingen

Vedtaket var i tråd med den klare innstillingen fra rådmannen. Saken kom opp etter at politi, brannvesen, en jurist og folk fra bygningsetaten sammen foretok et tilsyn før jul - etter tips fra politiet.

– Det er hundrevis av slike driftsbygninger som har ny bruk på Jæren, men det er bare meg de er ute etter, var Arvid Mælands egen kommentar etter tilsynet.

Han klaget på vedtaket, men fikk ingen politisk støtte, slik han håpet på.

Debatten

– Dette var en enkelt sak, ikke en prinsipiell sak om bruken av driftsbygninger, presiserer Arild Børge Skjæveland.

Diskusjonen på det godt besøkte møtet, ble likevel av en mer prinsipiell karakter. Fordi mange på Jæren nå selger jord til nabogårder, og blir sittende igjen på plassen med store, ledige bygg.

– De fleste jærbuer synes det er stas å ha store bygg. Derfor vil de gjerne beholde løa eller andre bygg når de selger jorda, forklarer utvalgslederen.

I den situasjonen har de som selger hatt «lite ved» og politikerne har «ikke vært tøffe nok».

Eieren har ansvaret

– Jeg brukes slik ord. Fordi de som selger jorda og beholder byggene, må vite at det er de som har ansvaret for byggene, om de skal vedlikeholdes eller rives. Det kan bli en økonomisk katastrofe for en gammel bestemor som bor der, påpeker Skjæveland.

Kommuneplanens bestemmelser sier at alternativ bruk av ledige driftsbygninger på landbrukseiendommer som hovedregel ikke tillates. Hensynet til landsbruksdriften i området skal legges til grunn. Bruk til formål som krever større og varige investeringer i eksisterende bygg er ikke tillatt. Videre fremkommer det at alternativ bruk av ledige driftsbygning på fradelt tun kan vurderes gjennom passiv næringsbruk, som for eksempel lager.

Gir dispensasjoner

-Jeg kjenner bare til at vi en sak har pålagt at en bygning skal rives før et salg, sier Skjæveland.

– Men det er mange driftsbygninger i kommunen som har ny bruk. Det mest kjente er anlegget til Dekk 1 og det ble nylig også åpnet et nytt bilmuseum på Særheim?

– Begge har søkt og fått dispensasjon for dette, svarer Skjæveland.

– Kan Arvid Mæland søke om det samme?

– Selvsagt. Men i hans sak var det ingen søknad om noe som helst. Lokalene var bare tatt i bruk, sier utvalgslederen.

Han mener de fleste oppfører seg greit, søker om det de ønsker, og sier at det ikke er noen planer om å sjekke bruken av andre driftsbygninger.

Dette svarer Mæland

Arvid Mæland er skuffet. Han sier at han har dårlig erfaring med søknader til kommunen. Nå mener han også at rådmannen er forutinntatt, siden hun skriver i vedtaket at han kan søke om bruksendring, men «kommunen vil ikke være positiv til en slik søknad».

– Men nå må jeg likevel bare sende en søknad. Dette gjelder mange. Bare 34 personer her hos meg. Og det må være lov å tenke nytt om de mange driftsbygningene som ellers blir stående til forfall både her og der, sier Arvid Mæland, fra den nye basen ved Numedalslågen.

Men etter at søkelyset er rettet mot de tomme driftsbygningene, har kommunen bare mottatt en ny søknad om bruksendring.

– Det gjelder en søknad om fortsatt midlertidig bruk av en driftsbygning til verksted, opplyser kommunalsjef Trine Eide Fossmark til Aftenbladet.

