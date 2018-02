– Det var en utrolig opplevelse, sier sportsfisker Steffen Berntsen.

Berntsen ble overrasket da han så størrelsen på piggvarene.

– Jeg mener det er ganske spesielt å få så flott piggvar så tidlig på året. Det er spesielt på grunn av den lave temperaturen som har vært og på grunn av at børstemarken har klekket så tidlig i så stort omfang som vi så natt til tirsdag. Trolig har fisken kommet inn for å beite på børstemark og andre smådyr i havet, sier Berntsen.

Den ene fisken var på 3,6 kilo, mens den andre ble veid til 4 kilo. Begge ble fanget i nærheten av land på 30 og 50 centimeters dyp.

– Ofte veier piggvaren man fanger så nærme land alt fra et par hundre gram og opp til to kilo. Lengre ute til havs regner man med at en vekt på fire til seks kilo er normalen, sier Berntsen.

Ifølge sesongkalender.no er hovedsesongen for piggvar i mai og juni.

– Piggvaren er nokså vanlig her i Rogaland, men jeg mener det er uvanlig at man får to så fine eksemplarer i nærheten av hverandre på så kort tid. Fiskene ble fanget på cirka 45 minutter. Det er veldig fascinerende, sier Berntsen.

Gir seg ikke uten kamp

Ifølge Berntsen krever piggvar av denne størrelsen en viss kvalitet på fiskeutstyret.

– Den kan være ganske krevende å få i land. Av og til kan den suge seg fast i sjøbunnen. Da sitter den som betong, så det gjelder å holde fisken mest mulig i over sandbunnen, sier Berntsen.

Men fiskeren får lønn for strevet. Ofte blir piggvar omtalt som «havets fasan».

– Det er utrolig flott fisk med et veldig godt kjøtt, sier Berntsen.

– Hva skal du gjøre med fisken?

– Den skal gis bort til Rune Berge som introduserte meg for sportsfiske. Jeg har satt veldig pris på å ha ham som «fiskeonkel» sier Berntsen fornøyd.

– Vi har sløyet fisken i kveld, det var helt magisk altså.

Privat

Jærstrendene kjent for piggvar

Ifølge biolog og rådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark, Irvin Kilde, er det ikke unormalt å få piggvar i Rogaland.

– Den er nok ikke spesielt sjelden, dessverre. Piggvaren kan være på grunna hele vinteren, og sandstrendene i Rogaland er kjent for mye piggvar. Fine fisker, men det er ikke noe sensasjonelt ved det, sier Kilde.

Kilde kjenner forholdene i Rogaland fra da han var ansatt som rådgiver i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Rogaland.

Når det gjelder sportsfisker Berntsen, skal han ut igjen ved første anledning.

– Jeg er litt på jakt etter fisken over fem kilo. Får jeg den skal jeg være fornøyd. Flere har fått med seg fangsten min fra natt til tirsdag, så det er nok flere som vil prøve seg natt til onsdag, sier Berntsen.

Men nøyaktig hvor fiskene ble fanget, vil han ikke ut med.