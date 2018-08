VIDEO: Her er passasjerene på dekk, klare for evakuering

54 personer ble evakuert da MF "Eid" begynte å brenne midt i Lysefjorden fredag kveld. 49 av disse var passasjerer, resten mannskap. Nødsignalet Mayday ble sendt klokka 20.05 fredag.

Passasjerene som Aftenbladet har snakket med, forteller at det kom mye røyk, at lyden fra motoren var svært høylytt og at de etter en stund hørte en eksplosjon.

– Da vi først så røyken, tok jeg et bilde og tenkte at jeg skulle sende det til kjæresten min, men innså at det ville gjøre henne bekymret. Etter hvert som det utviklet seg, og spesielt etter at vi hadde hørt en eksplosjon, begynte jeg å tenke på hvor galt det kunne gå. Jeg tok farvel med bilen min, og tenkte at menneskene overlever nok siden vi har redningsvest, men at bilen ville jeg nok aldri se igjen, forteller tyske Gunnar Zelewski. Les mer her.

I toppen av artikkelen kan du se videoen som 14 år gamle Filip filmet fra dekk mens ferja stod i brann.

