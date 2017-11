UiS vil si opp Langeland

Det er nettstedet Khrono som kjenner til at ledelsen ved Universitetet i Stavanger forbereder en avskjedssak mot historieprofessor Nils Rune Langeland. Saken skal behandles i Styrets ansettelsesutvalg, torsdag 23.november.

Saken startet med at flere kvinner meldte fra om upassende meldinger fra Langeland, blant dem tidligere studenter. Meldingene ble lagt ut på sosiale medier. I meldingene skal Langeland ha sendt seksuelle kommentarer og spørsmål.

Meldingene fikk blandt annet Pedagogstudentene og Foreningen for studentene ved IKS (FIKS) til å sende inn klager til universitetet.

Knut S. Vindfallet

Aftenbladet kjenner til at nye interne forhold, som blant annet dreier seg om trakassering, gjør at styret torsdag denne uken skal behandle en avskjedigelsessak mot Langeland.

Nye interne forhold

— Du kan sitere meg på at det er en avskjedssak, at det etter min mening åpenbart ikke er grunnlag for avskjed og at en eventuell avskjed vil bli påklaget og tatt til retten, skriver Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld i en tekstmelding til Khrono.

I september bestemte ledelsen ved UiS at professor Nils Rune Langelands ikke skal undervise i studieåret 2017/2018, men UiS åpnet likevel for at han kunne undervise «mer enn normalt» i framtiden.

Langeland er professor i historie og har vært ansatt ved UiS siden 2008. Khrone kjenner til at professoren skal ha ha fått minst tre muntlige advarsler og tre skriftlige fra sin arbeidsgiver siden 2010.

Det har foreløpig ikke lykkes Aftenbladet å komme i kontakt med UiS-rektor Marit Boyesen eller Langelands advokat.

Åge Hultgren, leder i Forskerforbundet ved UiS, skriver i en SMS til Aftenbladet at de ikke ønsker å kommentere saken.

Heller ikke Svein Erik Tuastad, som er ansattlesesrepresentant for vitenskaplig personale ved UiS, ønsker ikke å kommentere saken.

