Klokken 03.17 natt til onsdag fikk politiet flere meldinger om at en mann ble slått og sparket utenfor et utested i Stavanger sentrum. To gjerningsmenn ble observert da de forlot stedet.

Politi og ambulanse rykket ut og fant ut at fornærmede ikke var kommet til skade.

Politiet pågrep to mistenkte i en bil like ved og de to ble satt i arresten.