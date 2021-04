Nye runder om rusreformen venter på Stortinget

Høyre åpner for å finne et kompromiss om rusreformen med Arbeiderpartiet, men er bekymret for om tiden blir for knapp før Stortinget tar sommerferie.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det vil være juridisk mulig å kunne skille mellom tunge rusavhengige og andre i en delvis avkriminalisering av narkotika. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det er få uker å jobbe på hvis helse- og omsorgskomiteen på Stortinget eventuelt skal rekke å få en rusreform i havn. Om det ikke lykkes, blir ingen reform vedtatt før stortingsvalget.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok fredag at et forbud mot narkotika skal opprettholdes. Samtidig går partiet inn for å endre loven for å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre doser for tunge rusavhengige.

Hvordan trekke grenselinjen

To sentrale spørsmål i prosessen videre kan bli hvordan man skal definere «tunge rusavhengige» og hvordan man skal skille denne gruppen fra andre brukere.

– Blir det nye utredninger og høringer, så vil det ta tid. Da vil vi ikke rekke det, sier helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland i Høyre til NTB.

Spørsmålene er heller ikke avklart i Arbeiderpartiet, men partileder Jonas Gahr Støre mener det bør være fullt mulig å finne en løsning.

– Vi har lyttet til jurister som sier at dette er mulig å regulere, men det må vi ha lovteknisk hjelp til, sier han.

Høyre ønsker kompromiss

Det har lenge vært knyttet stor spenning til hvor Arbeiderpartiet ville lande i ruspolitikken. På landsmøtet stemte to av tre delegater for å si nei til avkriminalisering, med unntak for tunge brukere, mens en av tre ønsket full avkriminalisering.

Vedtaket betyr i praksis et nei til regjeringens forslag til rusreform, slik det foreligger.

Vedtaket ble møtt med skuffelse i Høyre og Venstre, men begge partiene signaliserte raskt at de vil ønske å gå videre med nye samtaler.

– De snakker om avkriminalisering i ett av kulepunktene. Det kan være grunnlag for å sette seg sammen for å se hva som er mulig å få til, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Venstre-dør på gløtt

I forkant av Ap-landsmøtet gikk Venstre-leder Guri Melby ut i VG med en advarsel om at det ville være uaktuelt å vrake punktet om at avkriminalisering må gjelde alle. Fredag åpnet hun likevel døra på gløtt.

– Nå håper jeg at Arbeiderpartiet vil være åpne for å finne en løsning med regjeringspartiene på Stortinget og ikke stanse en historisk sosialpolitisk reform denne våren, sa Melby.

Rusreformen ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Sveinung Stensland, som er saksordfører, vil ta initiativ til oppfølging med de andre partiene neste uke.

– Arbeiderpartiet må svare på hvor tungt rusavhengig man må være før man får hjelp. Jeg er sterkt skeptisk til om det vil være mulig å skille i loven mellom forskjellige brukere. Loven må være lik for alle, det prinsippet er det vanskelig å komme forbi, sier han.

Frist til slutten av mai

Helsekomiteen har i utgangspunktet frist til 27. mai med å legge fram sin innstilling. Denne fristen kan skyves på, men aller siste dagen et forslag kan tas opp til behandling i Stortinget før sommeren, er 16. juni.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, sier de vil se på hvilke partier de kan danne flertall med. Hun bekrefter at Ap vil snakke med Høyre, men også med Senterpartiet og Frp, som begge har signalisert et tydelig standpunkt mot avkriminalisering.

– Vi er interessert i å komme så langt som mulig i vår, og vi er fullt beredt til å ta saken videre til høsten – da vi forhåpentligvis sitter i regjeringskontorene, sier hun.

