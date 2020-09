Kvinne funnet død i leilighet

Lørdag kveld ble en ung kvinne funnet død i en leilighet. En ung mann var også til stede og ble sendt sykehus.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var tre politibiler på adressen i Åsane bydel ved 01.20-tiden natt til søndag. Foto: Jannica Luoto

Politi og ambulanse rykket ved 23.30-tiden lørdag kveld ut til et villaområde i Åsane bydel. I et bolighus, som er seksjonert i flere leiligheter, fant politiet to personer. Den ene fremsto som livløs, den andre var død.

Det er en ung mann og en ung kvinne som er funnet, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i en pressemelding natt til søndag.

Kvinnen ble erklært død på stedet.

– De nærmeste pårørende til kvinnen har blitt varslet. Begge er i 20-årene, sier Dahl-Michelsen til BT klokken 03.00.

Sivilt politi var på plass ved boligen søndag. Foto: Rodrigo Freitas

Nabo: - Forsto at det var alvor

Søndag formiddag var det sivilt politi på stedet. BT snakket med to naboer som bor i samme hus.

De opplyser at de ble kontaktet lørdag kveld fra en person med spørsmål om de kunne undersøke etasjen over.

– Først tenkte jeg at dette var tulleringing, men så forsto jeg at det var alvor, sier den ene av naboene.

Da telefonen ringte flere ganger, bestemte de seg for å varsle huseier. De opplyser at huseier kom og at de så gikk opp i leiligheten.

I et rom fant de den livløse mannen, i et annet kvinnen, ifølge de to.

Naboene sier at de ikke kjente de to, men at de virket snille og hyggelige.

– Det er litt ekkelt og sjokkerende det som har skjedd, sier den ene av dem.

Naboene opplyser at de varslet politiet. Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med huseier.

Den avdøde kvinnen og mannen som bodde i leiligheten beskrives som ordentlige og oppegående av en person som kjenner til dem.

De skal ha vært venner som delte leilighet.

Sivilt politi forlot stedet like før klokken 11.00 søndag. Foto: Rodrigo Freitas

Politiets innsatsleder, Tom Johannessen, bekrefter at en person er funnet død. Foto: Jannica Luoto

– Mistenkelig dødsfall

Før politiet sendte pressemeldingen natt til søndag og informerte om at det var en ung kvinne som var død, snakket BT med politiets innsatsleder utenfor boligen.

– Personen som er i live var bevisst, men trengte helsehjelp og ble kjørt til sykehus. Politiet er i en varslingsfase som gjør at vi ikke kan gå ut med flere personopplysninger, sa Tom Johannessen.

Han understrekte at politiet foreløpig ikke har holdepunkter for å mene at noe kriminelt har skjedd. De etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall.

Politiet undersøkte leiligheten der kvinnen ble funnet død. Foto: Jannica Luoto

Politiet gjennomfører natt til søndag tekniske undersøkelser på stedet.

De har vært i kontakt med mannen som er i live, men har ikke hatt inngående avhør. Politiet ønsker nå å snakke med naboer.

– Dette er et hus med flere leiligheter over mange plan, hvor det er ulike typer husholdninger. Det var kun disse to i den aktuelle leiligheten da politiet ankom. Vi har ikke grunn til å tro at det bor andre folk i leiligheten enn disse to personene, sier innsatsleder Johannessen.

Politiet var på plass ved huset natt til søndag. Foto: Jannica Luoto

– Er i en tidlig fase

Politiet ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hvilke type skader de to personene hadde da nødetatene ankom.

– Vi jobber med å få kontroll på detaljene i saken, men akkurat nå er vi i en tidlig fase, sier Johannessen.

Bakgrunnen for utrykningen var en bekymringsmelding fra familien til vedkommende som bodde på adressen.

Søndag morgen sa operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til NTB at politiet vil kunne si mer om saken i løpet av formiddagen. Ved 06-tiden var ikke mannen som ble funnet i leiligheten avhørt.

BT snakket med Martine Haaland ved 09-tiden søndag. Hun er jourhavende jurist i Vest politidistrikt og hadde ikke noe nytt å si om dødsfallet.

BT retter: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at naboene varslet huseier og så gikk opp i leiligheten. Det korrekte er at de opplyser at huseier kom og så tilkalte de to naboene. Rettelsen ble gjort søndag 27. september klokken 10.43.