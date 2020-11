Tårer for Ostehuset

Tine Skarstad tørker av bordene for siste gang. Foto: Fredrik Refvem

De siste minuttene før stengetid går det opp for Tine Skarstad og Iselin Klausen at når er det slutt for Ostehuset i sentrum, og at de mister jobben.

– Jeg begynner nesten å gråte, sier Klausen.