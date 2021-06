Ingen rulling resten av russetiden- russestyret innkaller til møte

Det blir ingen rulling for russen i Sør-Rogaland resten an av russetiden når rulleforbudet forlenges. Russehovedstyret skal møtes lørdag for å diskutere om de skal forlenge feiringen eller finne på andre tiltak.

– I praksis betyr det at russetiden er over for årets kull, sier Milan Aran i Din russetid.

Det er om lag 25 russebusser i Sør-Rogaland.

Opprinnelig var russetiden planlagt avsluttet til 23. juni.

– Det er ikke annet å gjøre enn å svelge kamelen og gå videre, sier Aran.

«Krigsråd» på lørdag

Russepresident i Stavanger, Elin Aase forteller om russevenner som er både skuffet, lei seg og frustrerte etter at nyheten kom fredag ettermiddag.

– Det var ikke dette vi hadde håpet på, sier Elin Aase.

Russepresident Elin Aase samler russepresidentene til møte lørdag der de skal diskutere rulleforbudet og hva de skal gjøre med resten av russetiden. Foto: Pål Christensen

Lørdag skal russepresidentene i russehovedstyret møtes for å diskutere hva de skal foreta seg videre.

– Er det aktuelt å forlenge russefeiringen?

– Det vil nok bli et tema i møtet. Det er argumenter både for og mot å forlenge russetiden nå, sier russeprisident Aase.

Russepresidenten ser også for seg at det kan bli aktuelt å be ordførerne om et møte.

Vanskelig å utsette igjen

Å utsette russetiden enda en gang vil være praktisk vanskelig for mange av russen, tror han. Bussene skal ha sjåfører, lydanlegg skal leies inn og kontrakter er ofte inngått for fastsatte tidsperioder.

Din russetid er en bedrift som er registrert i Sandnes, som er laget for å hjelpe russegrupper med forberedelser og gjennomføring av russetiden. De har spesialiserert seg på klær, dugnad og rådgivning.

Ordførerne bestemte

Det var ordførerne i de 14 kommunene i Sør-Rogaland, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal, som fredag ettermiddag bestemte at de vil forlenge forbudet mot såkalt rulling med russebuss.

– Forbudet mot rulling med russekjøretøy har hatt effekt, men smittesituasjonen er fortsatt ikke under kontroll. Nye utbrudd blant russ kan forsinke gjenåpningen av samfunnet. Ordførerne i 14 kommuner i Sør-Rogaland har derfor vedtatt å forlenge rulleforbudet til og med 23. juni.

Dette kommer fram i en pressemelding fredag ettermiddag.

Forlengelsen betyr at russen ikke får lov til å rulle mer i løpet av russetiden. I april skrev Byas at årets russetid skal vare fram til 23. juni.

- Vi ønsker ikke et tredje utbrudd som kan sette resten av gjenåpningen av samfunnet i fare. Rulleforbudet som ble innført sist fredag har hatt stor effekt, og har gitt vesentlig mindre smitte enn dersom russen hadde fått rulle fritt, heter det i en felles uttalelse fra ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

Kommunene Strand og Hjelmeland har i første omgang fattet vedtak til og med 20. juni.

Flere russ smittet

- Det er for tidlig å si at vi har kontroll på smitteutbruddet. Vi har allerede sett oppblomstring i smitte blant russ. Forskriften om rulling er et forebyggende tiltak som er målrettet og som vi vet fungerer, sier ordførerne i pressemeldingen.

- Vanskelig å overholde avstandskrav

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune antar at det fortsatt er uoppdaget smitte blant russ.

- Et klart flertall av russen følger smittereglene, men selv den mest pliktoppfyllende russ vil slite med å overholde avstandsreglene om bord i en russebuss. Samling i russebussene medfører en større smitterisiko enn feiring utendørs og andre måter å møtes på. Hvis rullingen hadde fortsatt, ville det innebære at 300-400 russ er i risikosonen, noe som kan gi store problemer for andre russ og samfunnet omkring, understreker helsesjefen i pressemeldingen.

Her er rådene for russetiden:

Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper.

Alle, også russen, må begrense hvor mange de er sammen med. Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning og at mange kommer i karantene.

Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer).