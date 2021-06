Trøtt av å lese nyhetene? Nå oppsummerer Aftenbladet det du trenger vite – på TV

De neste to ukene får du en kort nyhetssending rett på mobilen din. Og hvis du syns noe bør gjøres annerledes, ønsker programlederen at du gir tydelig beskjed.

Foto: Fredrik Refvem

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Dette og tre andre saker du få høre mer om i dag. Her får du en kjapp oppdatering fra Stavanger Aftenblad, sier journalist Håvard Tanche-Larsen Knutsen rett inn i skjermen.

Og det er akkurat det du får. Rett på mobilen presenterer den rutinerte Byas-journalisten tre nyheter som oppsummerer nyhetsbildet.

– Vi gjør nyhetene tilgjengelige for de unge, slår han fast.

Foto: Fredrik Refvem

Korte nyheter som du forstår

Hver dag publiserer nå Aftenbladet den dagsaktuelle nyhetssendingen på Aftenbladet.no, på Instagram Stories og på Facebook Stories. De to siste er de to sosiale medienes øyeblikkshistorier: Bilder og videoer som bare er tilgjengelige i 24 timer etter publiseringen. Til da har nyhetsbildet endret seg og en ny nyhetssending vil være tilgjengelig.

– Aftenbladet er tett på nyhetsbildet hver dag, men tekstformatet passer ikke til alles bruk. Derfor oppsummerer vi i en kort nyhetssending på tv, sier digitalredaktør Elin Stueland.

Aftenbladet er ikke nye på direktesendinger, mediehuset har sendinger hver gang det er store hendelser i regionen. Men en fast og daglig flate er et nytt prosjekt.

– Vi er også motivert av et ønske om å forenkle nyhetsbildet slik at alle kan bli informerte om det som skjer, og dermed enklere delta i de debattene som foregår i samfunnet, sier Stueland.

Hun understreker at det vil bli spesielt viktig for engasjementet inn mot stortingsvalget i høst.

Prøver og feiler

Håvard Tanche-Larsen Knutsen har brukt de siste ukene på å forberede seg til lanseringen. Han har flikket på hvordan oppbygning, klipping og presentasjon skal være.

– Jeg har bannet og streiket og vært frustrert over datamaskinen min. Vi har prøvd oss frem og håper nå å finne ut om dette er noe folk vil ha, sier Tanche-Larsen Knutsen.

Tv-nyhetene er i denne omgang et tilbud i to uker. Mediehuset ønsker å bruke denne perioden til å få mer produksjonserfaringer og til å få tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan presentasjonen fungerer.

– Vi kan gjerne endre og gjøre tilpasninger til slik folk vil ha det. Mest av alt ønsker vi å lage et godt tilbud til de som bruker oss, sier tv-ankeret.

De viktigste hendelsene og diskusjonene fra regionen vår. Rett på mobilen din. Foto: Fredrik Refvem

Har du gode ideer? Fyll inn skjemaet.

Dermed er det ønskelig med tilbakemeldinger – helst via skjemaet under her.

– Vi bruker denne perioden til å lære mer om produksjonen og til å tilpasse produktet. Dersom dette er noe folk i regionen ønsker, vil vi lansere det som et mer permanent tilbud. Vi har allerede planer om hvordan det kan bygges ut. Men frem til da trenger vi innspill, oppfordrer digitalredaktør Stueland.

Her ser du sendingen fra mandag: