Flere søker yrkesfag, men ungdommen rømmer fra kulturfagene

Rett over 54 prosent har søkt yrkesfaglig opplæring for neste skoleår. Det er 1,9 prosent flere enn i fjor. «Koronaåret» 2020 ser ut til å ha påvirket ungdommenes valg av utdanning.

Kristine Idland Anda (29) begynte som tømmerlærling hos Veidekke i januar. Hun oppfordrer flere til å velge utradisjonelt. Foto: Jon Ingemundsen

Julie Teresa Olsen Journalist

Koronapandemi og et tøft arbeidsmarked har gjort det ekstra spennende å følge med på årets søkertall til videregående opplæring. Søknadsfristen gitt ut mandag 1. mars og nå er tallene klare.

Totalt har 22.127 søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2021/22, mot 21.618 samme tid i fjor. Når søknadene til landslinjer fra andre fylker er klare om kort tid, vil søkertallet stige ytterligere.

Færre har søkt studieforberedende program, med søkertall på rundt 46 prosent. Mens søkertallene til yrkesfag stiger med 1,9 prosent og ender dermed på 54 prosent.

– Vi er glade for at søkertallene til yrkesfag øker. Om få år vil vi trenge mange godt kvalifiserte fagarbeidere innenfor flere bransjer. Vi forventet at «koronaåret» ville gi flere søkere til helse- og oppvekstfag. Tallene viser at dette slo til, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen, i en pressemelding.

30 prosent færre søkere

Vg1 musikk, dans og drama har hele 30 prosent færre primærsøkere enn i fjor. Det er også færre søkere til idrettsfag og til medier og kommunikasjon, som faller ytterligere i popularitet.

– Vi ser at musikk, dans og drama har færre søkere enn i fjor. Det kan handle om et år med nedstenging og strenge restriksjoner innen kultur, men også at det krevde veldig gode karakterer for å komme inn i fjor. Det betyr nok at noen har valgt andre program, fortsetter Eide.

Helse- og oppvekstfag har de største søkertallene blant yrkesfaglige program, og er førstevalget til 15 prosent av ungdommene. Det er over dobbelt så mange søkere til informasjonsteknologi og medieproduksjon som det er plasser.

Det er rundt 13 prosent flere som har læreplass som første ønske, 2.477 mot 2 195 i fjor. Noe av årsaken til økningen skyldes færre primærsøkere til Vg3 påbygg.

Skole Programområde Kapasitet Søkere St. Olav vgs. Vg1 studiespesialisering 280 300 Sandnes vgs. Vg1 studiespesialisering 240 270 St. Svithun vgs. Vg1 studiespesialisering 165 213 St. Svithun vgs. Vg1 studiespes. m/ toppidrett 75 188 Jåttå vgs. Vg1 helse- og oppvekstfag 90 177 Bryne vgs. Vg1 teknologi- og industrifag 115 157 Stvgr. katedralskole Vg1 studiespesialisering 125 150 Gand vgs. Vg1 helse- og oppvekstfag 105 139 Sandnes vgs. Vg1 idrettsfag 90 135 Bryne vgs. Vg1 helse- og oppvekstfag 90 125 Stvgr. offshoretekn. sk. Vg2 brønnteknikk 60 107 Jåttå vgs. Vg1 elektro og datateknologi 45 101 Bryne vgs. Vg3 påbygg 60 99 Gand vgs. Vg1 elektro og datateknologi 60 97 Bergeland vgs. Vg2 helseservice 60 84 Øksnevad vgs. Vg2 anleggsteknikk (landslinje) 60 84 Vågen vgs. Vg1 kunst, design, arkitektur 60 78 Jåttå vgs. Vg3 påbygg 30 78 Karmsund vgs. Vg1 elektro og datateknologi 45 77 Sauda vgs. Vg2 ambulansefag 15 76 Haugaland vgs. Vg1 info.teknologi/medieprod. 30 63 Gand vgs. Vg1 info.teknologi/medieprod. 30 58 Haugaland vgs. Vg3 påbygg 30 58 Vågen vgs. Vg1 info.teknologi/medieprod. 30 56 Dalane vgs. Vg3 påbygg 30 51 Jåttå vgs. Vg2 elenergi og ekom 30 45 Gand vgs. Vg2 elenergi og ekom 15 44 Jåttå vgs. Vg2 hudpleie 15 39 Gand vgs. Vg2 tømrer 15 39 Bryne vgs. Vg2 tømrer 15 32 Åkrehamn vgs. Vg2 helsearbeiderfag 15 27