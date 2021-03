Sandved-elever flyttes til Iglemyr skole og Sandneshallen: – Må planlegge bedre neste gang

Iglemyr skole skal ta imot fire klasser til høsten. Jon Ingemundsen

Kommunestyret har vedtatt at Sandved-elever midlertidig skal flyttes til Iglemyr skole og Sandneshallen fra høsten. Flere mente at kommunen har planlagt for dårlig.

