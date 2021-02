Coop fikk nei til å rive to trehus på Våland

Et knapt flertall i UBS vendte torsdag tommelen ned for dette butikk- og boligprosjektet. Brandsberg-Dahls Arkitekter

Høyre-gruppen sprakk da utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) torsdag behandlet planene til Coop i Storgata på Våland. Dermed ble et ja til nei.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden