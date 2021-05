Boligprisene i Stavanger sto på stedet hvil i fem år. Så skjedde det noe

Caroline Hellestræ Solheim og Fredrik von der Lippe er to av mange som var på visning i dette rekkehuset på Storhaug forrige uke. Boligen ble solgt dagen etter visning. Jan Inge Haga

Caroline og Fredrik er på visning nummer to for i dag, og har vært på opp mot 20 visninger de siste månedene. De merker at noe har skjedd med boligmarkedet i Stavanger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden