Gunhild Vestbø Næss er død

Hun var en bemerkelsesverdig kvinne som berørte utallige hjerter og etterlater seg en arv av inspirasjon og håp.

Gunhild Næss gikk bort 31.mai.

Minneord

Det er med en tung, bunnløs sorg, men også med en sterk beundring at jeg skriver dette minneordet om min avdøde kollega og kjære venn.

Gunhild Vestbø Næss forlot oss altfor tidlig, bare 34 år gammel, etter en utmattende kamp mot kreften.

Likevel, i løpet av de årene jeg kjente henne, klarte hun å leve et liv så levende og fargerikt at det overskygget enhver skygge av sorg. Hun var et strålende eksempel på mot og besluttsomhet, og hennes positive

holdning til livet var en kilde til undring og beundring for oss alle.

Hjalp andre

Sammen startet vi Stavangersexologene, et prosjekt som var hjertebarnet til Gunhild. Hun hadde et brennende ønske om å bevisstgjøre og lette byrden til mennesker i samme situasjon som henne selv.

Gjennom sitt arbeid, sin kunnskap og sin medfølelse, beveget hun, støttet og forsto . De som var et «offer» for hennes omsorg, vil kjenne den på kroppen resten av livet.

En av de mest inspirerende egenskapene ved Gunhild var hennes evne til å opprettholde et stort smil, uansett hvor tunge dagene var eller hvilke tunge beskjeder hun fikk. Hun bar byrden av sykdommen med verdighet og mot, og nektet å la den definere henne.

Omfavnet mangfold

Gunhild lærte oss verdien av å omfavne hver eneste dag og å sette pris på de små øyeblikkene som gjør livet verdt å leve.

I disse Pride-dager er historien om Gunhilds siste Pride-tog et bilde på hennes person. Hun var sliten, trett og kjente kreften på kroppen. Hun ville likevel, og ville så mye. For henne var det uaktuelt å utebli fra Pride markeringen.

– Vi heter jo Stavangersexologene, vi skal jo gå i tog, vi favner jo om naturlighet og mangfold, sa hun.

Tog ble det, og Gunhild var synlig.

Hennes smil og tilstedeværelse oste markering og feiring av mangfoldet. Hun skulle bære fanen stolt gjennom Stavangers gater.

Toget var over, og Gunhild var sliten. Fire timer på sofaen på kontoret helt utslått, men det var verdt det, sa hun.

Helt og forbilde

Hun var et unikum, en sjelden perle i en verden som noen ganger kan være uforutsigbar og urettferdig. Gunhild var min helt og mitt forbilde. Hun viste oss at det er mulig å finne glede og mening selv i de mørkeste stundene.

Hennes tilstedeværelse lyste opp rommet, og hennes sjenerøsitet var grenseløs.

Gunhilds arv vil alltid være en påminnelse om det som virkelig betyr noe i livet. Vi kan hedre hennes minne ved å følge hennes eksempel og strebe etter å leve våre egne liv fullt ut, med et åpent hjerte og en ukuelig ånd. Hun ønsket å gjøre verden til et bedre sted, og det er opp til oss å bære fakkelen videre.

Gunhild i våre hjerter

Vi sørger over tapet av en ekte helt, en strålende stjerne som har forlatt sitt fotavtrykk i hjertene til alle som kjente henne. Gunhild vil alltid være med oss, og hennes inspirasjon vil leve videre gjennom våre handlinger og vår omsorg for andre.

Takk, Gunhild, for at du lærte oss verdien av hvert eneste øyeblikk – og for å ha vist oss veien til lys selv i de mørkeste tidene.

Du vil alltid være dypt savnet, men din ånd vil fortsette å veilede oss, mens vi

fortsetter å ære ditt minne og ditt utrolige liv.

Med kjærlighet og takknemlighet.

Andreas Håheim