Åslaug la sin elsk på ny havvindpark i Rogaland: – Helt uslåelig

– Dette framstår som et helt fantastisk konsept, sier Åslaug Haga, Norges vindkraftgeneral, om det gigantiske industrianlegget for havvind som er under oppseiling i Ryfylke.

Publisert: Publisert: Nå nettopp