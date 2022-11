Har du sikret deg dette jule­huset fra Brukt­buå? Da vil eieren ha det til­bake

Hvor er julehuset mitt? Jarle Johannessen fortviler. Nå ber han folk som har fått kjøpt julehus på Bruktbuå på Forus om å ta kontakt med ham.

Dette julehuset vil eieren gjerne ha tilbake.

Eivind Aarre Journalist

– Jeg har flyttet de siste ukene, og finner ikke igjen julehuset som min far laget for mange år siden, og som er selve essensen av jul for meg og familien. Jeg har lett overalt, sier Johannessen til Aftenbladet.

Han frykter at det som har skjedd, er at han har levert inn en eske til Bruktbuå i løpet av de siste par ukene, der han ikke sjekket godt nok oppi.

– Jeg var ute på Forus mandag, og da var ikke huset å se noe sted. Så det er trolig hjemme hos noen nå. Uheldigvis ved en feil, sier Johannessen.

Han lover finnerlønn hvis noen kan hjelpe ham med å få det tilbake.

– For meg har dette stor affeksjonsverdi. De som vet noe, kan kontakte meg på telefon 99 23 88 12, sier Johannessen.