Widerøe har trøbbel: Flere flygninger fra Sola kansellert

Så langt er 17 Widerøe-avganger fra Flesland kansellert mandag og de neste to dagene. Fra Sola er tre avganger innstilt mandag.

Mange flyavganger med Widerøe fra Flesland er kansellert denne uken.

Mandag formiddag er status denne for Widerøes flyginger fra Bergen:

Mandag er ti flyginger kansellert.

Tirsdag er ytterligere fem avganger foreløpig kansellert.

Onsdag er foreløpig to avganger kansellert.

– Vi kan ikke utelukke at det blir enda flere kanselleringer, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til BT.

Står fast i Trondheim

Widerøe oppgir teknisk trøbbel med tre av flyene sine som årsak.

– Det ene flyet, et jetfly, står fast i Trondheim etter en bakkeskade. Vi må få søke om dispensasjon for å få flydd det ned til Bergen. Vi håper at dette kan skje så fort som mulig, sier Solli.

Problemene stanser ikke der.

– Det er problemer med ytterligere to fly. Den ene maskinen har vi nå fått deler til og kan starte arbeidet med, sier Solli.

– Vil berøre mange

Hun opplyser at berørte reisende får melding på telefon og på epost.

– Der blir de presentert for en alternativ rute, enten senere eller tidligere. Vi prøver også å erstatte med større fly på enkelte avganger.

Widerøe beklager overfor alle berørte kunder.

– Dette er omfattende og vil berøre mange. Det er vi utrolig lei oss for, og er noe vi vil beklage sterkt. Vi vil snu hver stein for å prøve å få ordnet opp, sier kommunikasjonssjefen.

Disse flyene er så langt kansellert, ifølge Avinor:

Mandag:

07.40 til Kristiansund

07.45 til Stavanger (samt returflygningen klokken 09.10)

08.15 til Haugesund

10.55 til Stavanger (samt returflygningen klokken 12.55)

11.15 til Færøyene

11.20 til Ålesund

14.00 til Trondheim

17.00 til Trondheim

19.55 til Stavanger (samt returflygningen klokken 21.40)

22.55 til Trondheim

Tirsdag:

07.45 til Stavanger (samt returflygningen klokken 09.10)

10.55 til Stavanger (samt returflygningen klokken 12.55)

14.15 til Færøyene

19.05 til Göteborg

22.55 til Trondheim

Onsdag:

14.15 til Færøyene

19.05 til Göteborg