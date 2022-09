Flere vil nå få tilbud om en fjerde dose med koronavaksine

Tre hovedgrupper til vil nå få tilbud fra kommunen om en fjerde vaksinesprøyte mot koronavirus, etter nye anbefalinger fra FHI.

Ungdom i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, er en av de tre gruppene som nå får tilbud om en fjerde dose.

Sara Tangen Killingbergtrø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Hver onsdag har de ansvarlige for koronavaksineringen et møte der vi snakker om hvordan vaksineringen går. Og hver gang det kommer nye brev fra FHI så drøfter vi dette sammen. Vi fikk nylig beskjed om at vi nå kan åpne opp for at flere grupper kan få dose fire.

Det sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger.

Regjeringen ga kommunene i landet klarsignal på mandag, etter anbefalinger fra FHI.

Disse tre risikogruppene vil nå få tilbud om en fjerde dose:

1. Personer i aldersgruppen 18–64 år med underliggende sykdom som medfører fare for alvorlig forløp av korona.

2. Ungdom i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom.

3. Gravide i 2. og 3. trimester.

– Disse gruppene har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasykdom. De fleste av de som tilhører disse gruppene ble prioritert da de fikk grunnvaksinering med dose 1 og 2, sier Midtgarden.

Endret regler for intervall mellom sykdom og dose 4

I sommer var praksisen å ta oppfriskningsdose tre uker etter omikronsykdom. FHI endret så på rådene.

Oppfriskningsdosen anbefales nå å tas 3–4 måneder etter sykdom med omikronvirus.

– Har du hatt omikron i sommer, har du en immunitet som varer i noen måneder. Venter du 3-4 måneder med å ta dose 4 vil immuniteten vare lenger, sier Midtgarden.

Smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger kommune.

Du bestiller time selv

– Når det gjelder Stavanger kommune, så kan personer i disse gruppene bestille time for vaksine via Remin, på nettsiden vår, sier Midtgarden.

Man kan bestille time via koronatelefonen til Stavanger kommune, men den har ofte kø. Det anbefales derfor å bruke kommunens hjemmeside.

All vaksinasjon i Stavanger kommune foregår nå i vaksinesenteret, i lokalene til Bekketunet barnehage i Bekkefaret.

Sjekk hjemmesidene til kommunen du bor i, i Rogaland, for å se hvordan de organiserer tilbudet for en fjerde vaksinasjon.

Ny vaksinevariant

Fra uke 37 benytter Stavanger kommune en oppdatert koronavaksine fra Pfizer/BionTech, kun til oppfriskningsdoser.

Den nye vaksinen skal gi økt beskyttelse mot smitte av omikronvarianten.

Sykdommene som gir økt risiko

– Folk i alderen 18–65 år med underliggende sykdommer er en veldig stor gruppe. Siden disse var prioritert for dose 1 og 2, vet de ofte derfor selv at de tilhører den gruppen, sier Midtgarden.

Men hvis du er usikker, sjekk under:

Fakta Underliggende sykdom i aldersgruppen 18–64 år Personer i aldersgruppen 18–64 år med følgende sykdommer og helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19: Organtransplanterte

Alvorlig og moderat immunsvikt

Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt

immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).

Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)

Downs syndrom

Kronisk nyresykdom og nyresvikt

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Demens

Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose - inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller

diabetessenkomplikasjoner. Folkehelseinstituttet Les mer

Fakta Alvorlig grunnsykdom for ungdom 12–17 år Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over. Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. Folkehelseinstituttet Les mer

Fakta Økt risiko for gravide i 2. og 3. trimester Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet Les mer

Oversikten er hentet fra informasjonsbrev nr. 51 for koronavaksinasjonsprogrammet til FHI.