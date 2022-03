Tilbake med magi etter en lang pandemi

Illusjonisten Alexx Alexxander kommer til både Stavanger og Bryne etter pandemi og trøbbel med Kulturrådet.

– Hver forestilling er det noe som kan galt. Som regel gjør det det også, sier Alexx Alexxander.

Illusjonisten er tilbake på turné etter lite aktivitet de siste to årene. Han sier det er en risiko for at noe kan gå galt hver eneste kveld.

– Selvfølgelig har det vært en del ting som har skjedd opp gjennom årene. Jeg har tatt fyr, jeg har holdt på å falle ned fra tjue meters høyde, men det er litt av det som er nerven i det da, forteller illusjonisten, som ble kjent for folk flest etter at han deltok i TV2-programmet «Norske Talenter» i 2010.

– Men publikum merker det ikke, for de vet jo ikke hva som skal skje. Det er det bare jeg som gjør. Så alt er en overraskelse, og det er noe av det som er så herlig med dette yrket.

Tryllekunstneren har etter hvert lang erfaring som omreisende magiker, og har vunnet «The Merlin Award» to ganger, som innad i miljøet sammenlignes med å vinne en Oscar.

Illusjonisten er klar for ny turne med sitt show «The Magic of Alexx Alexxander», og kommer til Stavanger konserthus 12. mars og Storstova i Bryne 23. april.

Tilbake etter uenighet med Kulturrådet

I løpet av pandemien var han mye i media i forbindelse med en uenighet med Kulturrådet, som deler ut midler til kulturlivet. De mente forestillingene hans ikke falt under kategorien kultur.

Kulturrådet snudde, og i 2022 har han planlagt en omfattende turné.

Han skal blant annet innom både Stavanger og Bryne.

– Det er flott å kunne fylle salene igjen, og jeg tror folk også trenger det. Å drømme seg bort fra hverdagens kjas og mas, sier Alexxander.