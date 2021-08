Jeger dømt i lagmannsretten: Trodde fjellrev var en albino rødrev-valp

Fjellrev

Ingen av rettens medlemmer tror at 40-åringen med vilje skjøt et eksemplar av den utrydningstruede dyrearten, men flertallet mener at han burde gjort mer for å unngå feilen.

