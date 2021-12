Advarer mot lang sommerstenging i Vågen

Her bærer Dagfrid Persdatter, trafikkansvarlig i Stavanger kommune, bort sperringen i Vågen etter sommerens stenging av Vågen.

Stavanger Sentrum AS fraråder sterkt at kommunestyret på mandag vedtar å stenge Vågen fra begynnelsen av mai til midt i september. – Et stort sjansespill, mener daglig leder Kristin Gustavsen.

