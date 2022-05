Politiker vil fjerna desse sykkel­stativa etter ulykke: – Det er lett å vere etterpå­klok

Denne typen bysykkelstativ kom i 2019, før Stavanger kommune fekk ny norm for offentleg sykkelparkering i 2020. No er det usikkert om desse skal vere ein del av bybildet.

No i mai skal UMU (Utvalg for miljø og utbygging) vurdere om kommunen sine sykkelstativ skal få stå vidare, eller bli fjerna. Det måtte ei ulykke til for å oppdage skadepotensialet til denne typen sykkelparkering.

