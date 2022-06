Fylkestinget fikk ikke uttale seg om Forsand

– Dette er å krype lavt, sa fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) da et mindretall i fylkestinget forhindret flertallet i å gi en uttalelse om grensejustering for Forsand.

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) støtter grensejustering av Forsand til Strand.

Det er søkt om grensejustering av Forsand til Strand. Løsrivning fra Sandnes støttes av et flertall i en folkeavstemning og anbefales av Statsforvalteren i Rogaland. Sandnes kommune er mot grensejustering. Kommunal­departementet har signalisert at vedtaket kommer før sommeren.

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) tok saken opp i fylkestinget 14. juni, som en interpellasjon:

– Hva synes fylkesordføreren er den mest formålstjenlige løsningen i denne saken, og vil fylkesordføreren ta initiativ til at Rogaland fylkeskommune uttaler seg?

Rogaland fylkeskommune har tidligere valgt å ikke uttale seg i spørsmålet. I interpellasjonen viste Bergsvåg til Aftenbladets reportasje Kampen om Preikestolen som bakgrunn for å tak saken opp.

Han fremmet et forslag om å støtte grensejustering.

«Fylkestinget i Rogaland ber regjeringa vedta grensejustering mellom Sandnes og Strand kommune, i tråd med ynskje til eit klart fleirtal av innbyggarane i gamle Forsand kommune og som Statsforvalteren i Rogaland har tilrådd.»

Forslaget fikk støtte fra talerstolen av Sp, Høyre, SV, KrF, Venstre, Rødt. Det lå dermed an til å få flertall.

Mindretallet vant fram

Men fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) frarådet at fylkeskommunen uttaler seg på bakgrunn av en avisartikkel. Sakene om grensejusteringer er ikke på høring. Statsforvalteren har gitt en tilråding og saken er nå til behandling i Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Fylkesordføreren mener den mest formålstjenlige løsningen er at Kommunal- og distriktsdepartementet raskest mulig fatter en endelig beslutning i denne saken, slik at diskusjonen om grensejustering kan avsluttes, svarte Chesak.

Arbeiderpartiets gruppeleder Tom Kalsås foreslo at Bergsvågs forslag ikke skulle tas opp til realitetsbehandling på bakgrunn av at saken ikke var tilstrekkelig saksutredet og viste til fylkeskommunens reglement.

«Forslag som fremmes i tilknytning til interpellasjoner kan ikke realitets­behandles hvis fylkesordfører eller en tredel av forsamlingen motsetter seg dette.»

Forslaget til Kalsås fikk 18 stemmer fra Ap, Frp og Erlend Kristensen (MDG), altså over en tredjedel av stemmene. Selv om 29 stemte mot, vant mindretallet fram.

Dette sa fylkespolitikerne

Under debatten var fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) opprørt og viste til det som skjedde i Forsand da ordfører forhindret kommunestyret i å gjøre et vedtak.

– Det var akkurat i en sånn situasjon at lovbruddet skjedde i Forsand. Det var tinglyst kommunestyremøte, men ordfører brukte kommuneloven ulovlig og forhindret flertallet i å gjøre et vedtak. Her kryper man så lavt at man går hen til å bruke regelverket for å forhindre at fylkestinget skal gi en uttalelse. Det kler Ap veldig dårlig å stemme i lag med Frp, beklaget Arne Bergsvåg.

– Det er kjempealvorlig at Arbeiderpartiet nå blokkerer muligheten for at fylkestinget kan si sin mening om saken, sa Jarle Bø (Sp).

– Nå trenger vi å få plass en avgjørelse. Et solid flertall av de spurte vil at Forsand skal skille lag med Sandnes. Det er veldig dumt om Arbeiderpartiet skal avskjære fylkestinget fra å stemme, sa Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre.

Høyres Ole Ueland erkjente at saken er krevende, med ulike syn innad. Han mente flertallet i fylkestinget burde få uttale seg og støttet Bergsvågs forslag, fordi Forsand hører til i et sterkt og samlet Ryfylke.

– Vi trenger nå en avgjørelse som skaper ro. Jeg har tiltro til at departementet vil komme fram til noe alle kan akseptere.

Fylkesordfører Marianne Chesak forsvarte Arbeiderpartiets syn.

– Jeg må si meg helt uenig i at dette er misbruk av reglementet. Jeg har bevisst holdt meg vekke fra kommunesammenslåing og grensejusteringer, fordi det ikke er meningen at vi skal ha disse sakene, sa fylkesordfører Marianne Chesak.

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) venter på svar på hva som skjer med Forsand.

Fakta Her er interpellasjonen og svaret fra fylkesordføreren Interpellasjon fra Arne Bergsvåg, SP

Oppslag i Stavanger Aftenblad om prosessen rundt samanslåinga av Sandnes og Forsand, etterlot fleire spørsmål. Eitt forhold er knytt til dei mest formålstenlege kommune- og regiongrensene. Eit anna det demokratiske perspektivet rundt prosessen. På bakgrunn av opplysninger som har komme fram, er det grunn til å setja

spørsmålsteikn ved om det som har skjedd i saka har fulgt demokratiske prinsipp. Rogaland fylkeskommune har tidlegare valt å ikkje uttala seg i spørsmålet. Når me no har meir innsikt i korleis prosessen har vore og parallelt med den snarlege konklusjonen frå departementet, er det likevel betimelig at også fylket gjer det. Kva synest fylkesordføraren er den mest formålstenlege løysinga i denne saka, og vil fylkesordføraren ta initiativ til at Rogaland fylkeskommune uttaler seg? Fylkesordførers svar:

Takk til interpellanten for gode spørsmål. Rogaland fylkeskommune har ikke tidligere involvert seg i debatten om kommunegrensen mellom Sandnes og Strand kommuner.

Det er med unntak av initiativet fra innbyggere om grensejustering av Lysebotn (FU 70/2022, møte 05.042022). Forslaget om grensejustering av Lysebotn inneholdt et forslag om å flytte arealer fra Rogaland fylke og til Agder fylke, og derfor så fylket behov for å gi en tidlig og tydelig melding om at det ikke er ønskelig med en endring av fylkets grenser som følge av forslaget. I sak 70/2022 tok Rogaland fylkeskommune ikke stilling til hvor kommunegrensen mellom Sandnes og Strand kommune skulle gå. Det har vært flere initiativ fra innbyggere om grensejusteringen mellom Sandnes og Strand kommuner etter at kommunereformen med virkning fra 1. januar 2020 fastsatte ny kommunegrense mellom de to kommunene.

Det er også kjent at Statsforvalteren er bedt om, og har foretatt lovlighetskontroll av minst to kommunale vedtak foretatt i forkant av kommunereformens ikrafttredelse. Statsforvalteren i Rogaland, gjennomførte i 2022 en innbyggerhøring i Forsand-delen av Sandnes hvor innbyggerne ble spurt hvilken kommune de vil tilhøre. Et flertall på 54 % ønsker grensejustering til nabokommunen Strand, mens 44 % ikke ønsker endring. Statsforvalteren i Rogaland har i 2022 sendt flere brev til Kommunal- og

distriktsdepartementet om denne saken. Mer informasjon om denne dialogen med departementet kan hentes fra nettsidene til Statsforvalteren.

Interpellanten nevner at det er grunn til å stille spørsmål ved om saksgangen har fulgt demokratiske prinsipper. Med henvisning til Statsforvalterens vurderinger i saken, mener fylkesordfører at det fremstår som at prosessene har vært åpne og at mange har hatt anledning til å komme med sine synspunkter ved flere anledninger.

For kommunale vedtak er det etablert et system for vurdering av om prosesser har blitt gjennomført på riktig måte, gjennom retten til lovlighetskontroll. Det har blitt foretatt lovlighetskontroll av flere av vedtakene i disse sakene. Vedtak fattet av regjeringen er i utgangspunktet endelige, men her har Stortinget en rolle som kontrollorgan som kan påse at regjering og statsadministrasjon opptrer i henhold til sitt mandat. Fylkesordføreren har ikke grunnlag for å ta et standpunkt om hvorvidt demokratiske prinsipper er fulgt eller ikke i denne saken og vil fraråde at fylkeskommunen uttaler seg på bakgrunn av en avisartikkel.

Sakene om grensejusteringer er ikke på høring, Statsforvalterens innstilling foreligger og saken er nå til behandling i Kommunal- og distriktsdepartementet. Fylkesordføreren mener den mest formålstjenlige løsningen er at Kommunal- og distriktsdepartementet raskest mulig fatter en endelig beslutning i denne saken, slik at diskusjonen om grensejustering kan avsluttes. Les mer