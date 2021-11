Oversikt: Her kan du besøke julemarked i regionen vår

Rogaland bugner av julemarkeder i adventstiden. Her får du oversikten over hvor du kan møte for pepperkaker, gløgg og påfyll av julestemning.

Julemarked på Varatun gård. Heidi Færestrand kjøper seg en juledekorasjon som Ellen Johanne Munkvold har laget.

Julie Byberg Bø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sandnes:

Vinterland på Ruten:

Lørdag:

10 Vinterland åpner

10-18 Bodene, karusellen, isbanen og pariserhjulet er åpne

10-18 Bålpanneområdet er åpent

12 Offisiell åpning med ordfører Stanley Wirak

12 Sandnes Storband på scenen

12 Riskafjord ligger i Vågen og serverer gløgg og julekaker

12-15 Spinn og vinn med «Den gule banken»

14 Sandnes trekkspillorkester på scenen

14-16 Møt Gauken Geir

14-17 Ansiktsmaling

12-15 Møt Elsa og Olaf

15 Julebygdspelet i Vinterland

18 Vinterland stenger

Søndag:

12 Vinterland åpner

12-18 Bodene, karusellen, isbanen og pariserhjulet er åpne

12-18 Bålpanneområdet er åpent

12-15 Spinn og vinn med «Den gule banken»

15-18 Sandnesnissen er i Vinterland

12-14 Møt Gauken Geir

16.30 Julegrantenning

18 Vinterland stenger

Stavanger:

Byparken

Åpningshelg lørdag og søndag 27.- 28. november

Langhelg 2.-5. desember

Langhelg 9.-12. desember

Langhelg 16.-19. desember

Åpningstiden er fra kl. 12-17 torsdag-lørdag og kl. 14-18 søndager

Domkirkeplassen

Langhelg 2.-5. desember

Langhelg 9.-12. desember

Åpningstid er fra kl. 12-17 torsdag-lørdag og kl. 14-18 søndager

Julemarked på Fermenten

I øst blir det et superkult marked som fokuserer på fashion, design, redesign, gjenbruk og vintage! Man vil finne både møbler, interiør, klær, smykker og tilbehør.

Lørdag 27. og søndag 28. november

Åpningstid kl. 13-18 begge dager.

Julemarked i Gamle Stavanger

Det tradisjonsrike julemarkedet i Gamle Stavanger går av stabelen første søndag i advent.

Søndag 28. november

Åpningstid kl. 11-16

Julemarked på TOU

For musikk og kunstinteresserte vil TOU være plassen å oppsøke i førjulstiden.

Informasjon om åpningstider kommer.

Sola:

Sola julemesse

30. november 2019.

Velkommen til en julemesse der det selges håndlagde varer som julepynt, diverse håndarbeid, dekorasjoner og mye mer. Variert og godt utvalg av godt håndverk.

Åpent fra kl. 11.00 – kl. 16.00

Julemarked i Ølberg havn

Velkommen til julestemning i Ølberg havn lørdag 4. og 5.desember. Havnen pyntes til jul og naustene, samt Ølbergtunet, åpnes med salg av mye kjekt.

Åpningstid kl. 15.00–19.00

Randaberg:

Juletorg

9. desember.

Jul og kos i Randaberg sentrum.

Planlegges for aktiviteter og arrangementet vil bli tilpasset smittesituasjonen.

Mosterøy:

Julemarked på Utstein

Lørdag og søndag, 27. og 28 november. Klokken 12.00–16.00.

Egersund:

Julebyen i Egersund:

Torsdag 2. desember

16:00 Kirkeklokkene ringer, og trompetfanfaren lyder over byen.

16:00 Statsforvalter i Rogaland Bent Høie åpner den 18. julebyen offisielt, etterfulgt av vakker julesang ved Ungdomskoret Vår.

16:30 – 19:00 Show med nissene foran Nissehuset før de farter videre rundt i byen

17:00 Globen: Ungdomskoret Vår: «Vår jul»

17:00 Helleland skolekorps spiller i byen

18:00 Globen: Frelsesarmeen-sangere

20:00 Julebykirken: Konsert med Elvira Nikolaisen

Fredag 3. desember

16:00 Kirkeklokkene ringer, og julebyen åpner.

16:00 – 20:00 Åpen julebykirke

16:00 Grytekonsert på Grisatorget med Kathrine Seedell på fløyte.

16:00 – 19:00 Nisseparet tar imot besøk ved Nissehuset. Etterpå blir de å finne rundt om i byen.

17:00 Globen: Juniorkorpset.

17:30 Juniorkorpset spiller rundt i byen.

18:00 Globen: Elin og Kaia Elise Støle: «Lys i mørket»

Lørdag 4. desember

10:00 Kirkeklokkene ringer, og julebyen åpner.

10:00 – 18:00 Åpen julebykirke

12:00 Globen: Ranveig Marie Nesse: «Julestemning»

12:30 – 18:00 Nisseparet blir å treffe i huset sitt. Etterpå farter de rundt i byen.

13:00 Globen: Konsert med Happy Players og elever ved Egersund kulturskole.

13:00 Grytekonsert med Egersund Brass på Grisatorget. Etterpå dukker de opp her og der og spiller rundt i byen.

14:00 Globen: Konsert med Happy Players og elever ved Egersund kulturskole.

14:00 Grytekonsert med Helleland Skolekorps på Grisatorget.

15:00 Globen: Huset på Jæren Linedancers: «Jærnissene danser julen inn»

15:00 Grytekonsert med Egersund Musikkorps på Grisatorget.

15:45 Globen Ole Iversen: «Sekkepipemelodier»

16:00 NISSETOG. Oppstart i parken i Strandgaten. Oppstiling fra kl 15:30. Voksne får utdelt gratis fakler ved start.

17:00 Globen: Helleland skolekorps.

18:00 Helleland skolekorps sprer glade juletoner rundt om i byen

Søndag 5. desember

11:00 Julebykirken: Gudstjeneste

12:00 Julebyen åpner

12:30 – 18:00 Åpen julebykirke

13:00 Globen: Sui Lian

13:00 Egersund Brass soiller rundt i byen

13:30 – 18:00 Nisseparet tar imot besøk ved Nissehuset. Etterpå blir de å finne rundt om i byen

14:00 Globen: Monica Stapnes Mong og Heidi Stapnes-Jacobsen og Rune Pedersen: «Juletoner»

15:00 Globen: Tirla blandakor: «Klang av jul med Tirla»

16:00 Globen: Sydvesten Toraderlag: «Tradisjonelle folketoner og julemusikk fra Rogaland»

Torsdag 9. desember

16:00 Kirkeklokkene ringer og Julebyen åpner.

16:00 – 18:45 Globen: Barnas julekonsert, i samarbeid med Egersund Rockeklubb og Egersund Visefestival

16:00 – 20:00 Åpen julebykirke

16:30 – 19:00 Show med nissene foran Nissehuset, før de farter videre rundt i byen

19:00 Globen: Bodil Arnesen synger julen inn.

Fredag 10. desember

15:30 Grytekonsert på Grisatorget med Ole Iversen på sekkepipe.

16:00 Kirkeklokkene ringer og Julebyen åpner.

16:00 – 20:00 Åpen julebykirke

16:30 – 19:00 Nisseparet tar imot besøk ved Nissehuset. Etterpå blir de å finne rundt om i byen

16:00 Grytekonsert med Frelsesarmeen-sangere på Grisatorget.

16:30 Grytekonsert på Grisatorget med Katherine Seedell på fløyte.

17:00 Globen: Quinds messingkvintett med sangere fra kulturskolen: «Norsk jul»

17:00 Grytekonsert med Chorus på Grisatorget.

18:00 Globen: Chorus: «Julemiks med Chorus Egersund»

Lørdag 11. desember

10:00 Kirkeklokkene ringer og Julebyen åpner.

12:00 Grytekonsert med Hellvik mannskor på Grisatorget. Etterpå forsetter de å spre herlig julestemning rundt om i gatene.

13:00 Grytekonsert med Misjonskorpset på Grisatorget.

13:00 Globen: Kulturskolen viser dramaet: «Kabelkatastrofe»

13:30 Grytekonsert med Damenes Da Capo på Grisatorget.

14:00 Globen: Kulturskolen viser dramaet: «Kabelkatastrofe»

14:00 Grytekonsert med Egersunds Mandssangforening på Gristorget.

15:00 Globen: Damenes Da Capo: Julestemning med Damenes Da Capo»

15:00 Grytekonsert med Frelsesarmeen-sangere på Grisatorget.

16:00 Globen: Jane Asbjørnsen, Duo pluss: «Musikk fra DuoPluss»

16:00 Grytekonsert på Grisatorget med Kathrine Seedell på fløyte.

17:00 Globen: Lund bygdekor: «Det kimer nå til julefest»

18:30 Julebykirken: Julekonsert med Solveig Slettahjell, Trond Granlund, Eigil Berg, Jørun Bøgeberg

Søndag 12. desember

11:00 Julebykirken: Gudstjeneste

12:00 Julebyen åpner.

12:30 – 18:00 Åpen julebykirke

12:30 – 15:30 Nisseparet blir å treffe ved huset sitt. Etterpå farter de rundt i byen

12:30 Globen: Egersund Soul Children: «Jul med Egersund soul children»

13:30 Globen: Kulturskolen viser dramaet: «Kabelkatastrofe»

14:00 Egersund Soul children sprer glade juletoner rundt i byen.

14:30 Globen: Kulturskolen viser dramaet: «Kabelkatastrofe»

15:30 Globen: Applaus, Eigersund Kulturskole: «Snekker Andersen og julenissen»

16:00 Globen: Applaus, Eigersund Kulturskole: «Snekker Andersen og julenissen»

18:00 Tradisjonsrik julekonsert med Egersund Musikkorps og Egersunds Mandssangforening i kirken.