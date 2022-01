Borgli: For tidlig å omfordele Lyse-kroner

Pål Morten Borgli (Frp) er leder av bedriftsforsamlingen i Lyse.

Flere lokalpolitikere tar til orde for lokale tiltak for å snu noe av pengestrømmen fra Lyse og tilbake til kundene. Pål Morten Borgli (Frp) mener tiden ikke er moden for det ennå.

