Ja vel! Her var det ikke bare enkelt å komme seg ut med bilen

For andre dag på rad var Per Rasmussen i Bekkefaret tirsdag stengt inne ved garasjen i Bekkefaret, på grunn av kommunens anleggsarbeid.

For andre dag på rad kom ikke Per Rasmussen seg ut med bilen. Arbeidene med ny sykkel- og gangsti i Bekkefaret blokkerte atkomsten for en rekke bileiere. – En forglemmelse, er svaret fra kommunen.

