Folkemøtet i Hå: – Vi sitter igjen med skylden og anmeldelsene

Mange møtte opp, og folk i alle aldre jobbet sammen for å finne forslag til løsninger.

Folk som ytrer seg negativt om «ungdommen» får noen ganger tilbakemelding i form av sprengt postkasse. Unge i Hå føler at «de voksne» skjærer alle over samme kam. Mandag møttes de for å snakke om problemene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden