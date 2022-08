Ny vann­kraft: – Ingen rom for om­kamp om vernede vassdrag

– Det er ingen rom for omkamp om vernede vassdrag, sier Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre, som frykter at et flertall på Stortinget kan endre dette.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden