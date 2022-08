Fare for styrtregn og tordenvær lørdag kveld

Natt til søndag kan både bli klissvåt og skummel på Rogalandskysten, med styrtregn, lyn og torden.

Lørdagsnatten kan by på både styrtregn, lyn og torden i ytre strøk av Rogaland.

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for ytre strøk av Vestlandet fra lørdag kveld klokken 22 til søndag formiddag klokken 12. Rogaland er også med i varselet, som innebærer at det kan komme opptil 15 millimeter regn på under en time.

På kjøpet får vi lyn og torden, om værvarselet slår til.

– Varselet kommer på grunn av et lavtrykk som kommer inn fra vest. Foreløpig har vi ikke registrert noen store byger på Vestlandet. Lavtrykket er forsinket i forhold til tidligere varsler, men det kommer, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga i Meteorologisk institutt til Aftenbladet klokken 20.45 lørdag.

Men akkurat hvor de kraftigste bygene vil treffe, kan ikke meteorologene si på forhånd.

– De lokale variasjonene kan være store.

Samtidig ventes lyn og torden. Men ikke i så store mengder som forrige helg, ifølge Haga.

Gult farevarsel – anbefalinger

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet.

Følg med på værradar.

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring.

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.

Sjekk veimeldinger (175.no).

Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder.

Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.

Gult farevarsel – konsekvenser

Fare for overvann i tettbygde områder

Lokale oversvømmelser

Bekke- og elveløpsendringer

Jord- og flomskred der regnbygene treffer

Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.

Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.