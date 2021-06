Per Inge Torkelsen døde 22. juni, og Norge ble litt fattigere

MINNEORD: Per Inge var en kompromissløs humorist og satiriker, men også en aktiv og engasjert lokalpolitiker. Stavanger fikk i flere tiår gleden av å oppleve Per Inge som dypt engasjert for og med byen sin.

Per Inge Torkelsen representerte Venstre i Stavanger bystyre i flere perioder. Foto: Jonas Haarr Friestad

Jan Erik Søndeland Gruppeleder for Stavanger Venstre

Guri Melby Leder i Venstre

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Per Inge engasjerte seg politisk allerede på 60-tallet i Unge Venstre. Senere gikk han over i Venstre og skulle gjennom mange tiår være en fast del av Stavanger Venstres miljø. Han representerte partiet både som varamedlem og fast medlem i bystyret over mange valgperioder, senest i perioden 2015-19.

Per Inge var et mangfoldig menneske. En enestående og allsidig kunstner, en tenksom provokatør, en raus liberaler og en ekte byborger. For oss Venstrefolk var Per Inge en personifisering av alle våre sentrale liberale verdier.

Les også – Vi har mistet Norges modigste komiker

Les også Klovnen er borte

For mange var han humoristen, tryllekunstneren, barnemuseumsforkjemperen, tegneseriesamleren og forfatteren. Men for mange var han også lokalpolitikeren og humørsprederen som sørget for at ingen av hans politikervenner rakk å bli høye på seg selv.

Per Inge spredte vittigheter og spissformuleringer i mangt et Venstremøte. Han tok oss på kornet. Ingen kunne få oss til å le av oss selv på den måten som Per Inge kunne. Men det var alltid med varme og en raus liberal grunntone.

Vi vil huske Per Inge som en sann demokrat som verdsatte ytringsfriheten særdeles høyt. Han trodde på lokaldemokratiet og på det viktige arbeidet som lokal folkevalgt. Han fikk oss til å le, og han fikk oss til å reflektere. Per Inge vil bli dypt savnet.

Våre varmeste tanker går til hans kone Anne Mette, barn og barnebarn.

For Venstre: Jan Erik Søndeland, leder i Stavanger Venstre og Guri Melby, leder i Venstre.

Les også Hvordan kommer du til å huske Per Inge Torkelsen?