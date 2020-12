Ansatt på Haugåstunet sykehjem smittet

En ansatt ved Haugåstunet sykehjem i Stavanger har fått påvist covid-19. Vedkommende har ikke direkte pasientkontakt

Foto: Pål Christensen

For å utelukke at smittekilden er på sykehjemmet, vil beboere og ansatte som den ansatte kan ha hatt kontakt med i uken før vedkommende ble syk, bli testet. Den ansatte har ikke hatt nærkontakt med ansatte eller beboere, melder Stavanger kommune.

– Risikoen for smitteoverføring er veldig lav. Vi er ikke så veldig bekymret, men velger å teste beboere likevel siden smitte på sykehjem kan få store konsekvenser. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å forsikre oss om at ingen beboere er smittet før vi går inn i julen, sier smittevernoverlege Runar Johannessen.

Runar Johannessen, smittevernoverlege i Stavanger Foto: Jon Ingemundsen