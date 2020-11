Smittevernoverlege advarer mot smitte på utesteder

De siste dagene har smittesporerne funnet en til to smittede knyttet til utesteder i Stavanger. Nå ber smittevernoverlege folk tenke seg nøye om før de går ut.

Publisert: Nå nettopp

Smittede har vært innom flere utesteder i Stavanger den siste tiden. Foto: Jon Ingemundsen

Hilde Moi Østbø Journalist

– Det er laget et inntrykk av at det ikke er smitte på utestedene. Men det er ikke riktig, sier Ruth Midtgarden, smittevernoverlege i Stavanger kommune.

Den siste uken har en ansatt ved Beverly Hills Fun Pub i Stavanger testet positivt for koronaviruset, i tillegg til en ansatt ved Gnu Bar. Den ene hadde i tillegg vært innom Heidi’s Bier Bar og Rabalder Bar.

- De siste dagene har det vært en til to av smittetilfellene hver dag som har vært innom et utested, sier Midtgarden.

Smittevernoverlege Ruth Mitdgarden er en av flere som driver smittesporing i Stavanger. Foto: Anders Minge

Regler vanskelig med alkohol

Hun sier at det ofte er en sammenheng i smitteveier mellom bedrifter, skoler og utesteder.

– Utestedene er absolutt involvert, og det er ikke trygt for smitte der. Skal man gå på et utested, må man følge reglene. Vårt inntrykk er at det klarer ikke folk etter en del alkohol, sier Midtgarden.

Hun sier de har et godt samarbeid med utestedene, som har et system for å registrere kundene. Smitten har blitt registrert på flere forskjellige utesteder.

– Når vi finner positive smittetilfeller som har vært på utesteder, er det helt umulig å finne nærkontaktene. De vet hvem de satt på bord med, men ikke hvem som satt ved nabobordet, sier hun.

– Vil du advare folk mot å gå på utesteder?

– Det er vanskelig å svare på. Det kommer an på hvor risikovillig man er, sier Midtgarden.

Kjenn nærkontaktene

Hun sier at hvis folk går ut, må de være veldig årvåkne på symptomer, og i så fall ikke gå ut.

– Hvis man skal snakke høyt med folk i en kø, der det kanskje er høy musikk, er det lurt å holde mer enn en meter avstand, sier hun.

Midtgarden understreker viktigheten av å vite hvem ens egne nærkontakter er.

– Folk skal unngå ensomhet, og ha noen, men disse noen må være noen du vet hvem er.

Når noen er smittet med kjent smittevei, ber smittesporerne om kontakt med dem vedkommende har møtt to døgn før han eller hun fikk symptomer eller positiv test.

Hvis man ikke kjenner smitteopphavet, vil smittesporerne vite hvem de har vært sammen med halvannen til to uker tilbake i tid.

– Det er vanskelig å lete, og alt er tillitsbasert. Vi er helt avhengig av at folk forteller hva de har gjort, og det gjør de aller fleste. Folk må huske hvem de har vært sammen med. Det skaper utrolig mye arbeid når folk har vært i kontakt med mange.

De siste dagene har flere av de nye smittetilfellene vært med ukjent smittekilde.

– Det går litt opp og ned, men trenden er uten tvil økende. Og det skremmer oss, sier Midtgarden.

– Kan ukjent smitte komme fra utesteder?

– Ja, det kan det, sier hun.