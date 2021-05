Sprettent og målbevisst rådyr på bytur

Et lite rådyr løp rundt i Stavanger sentrum mandag ettermiddag. Se video.

Elisabeth Bie Journalist

At rådyr beveger seg ut fra skogen og til tett bebyggelse rundt byen, er ikke så uvanlig. Men at et lite rådyr tar seg en alenetur i brosteinsbelagte gater i Stavanger sentrum, er ikke dagligdags.

Joachim Stoklasa Kivedal var på vei ut fra et møte i Øvre Holmegate litt før klokka 10 mandag formiddag, da han så rådyret løpe forbi En leser observerte rådyret springende vestover i Øvre Holmegate i Stavanger sentrum, før det målbevisst svingte til høyre i Valberggata. Men da den kom til krysset med Nedre Holmegata, virket det som den fikk problemer med å bestemme seg for veien videre.

– Det virket noe forvirret, stakkars. Etter at jeg skrudde av kameraet, kom det samme vei tilbake i Valberggata. Men så løp det nedover veien og mot kaien. Da mistet jeg det av syne, sier Kivedal.