Smittevernoverlegen er roligere enn for to uker siden, men han har en viktig beskjed

Smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger, fotografert ved testteltet på Tjensvoll. Foto: Jarle Aasland

Smitteutbruddet ved sykehjemmene i Sandnes og Stavanger er under kontroll. Ett smittetilfelle på Martinique er heller ikke nok til at smittevernlegen i Stavanger får panikk med tanke på at voksne i breddeidretten får trene fra mandag.